ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Я не в активному пошуку": Світоліна розповіла про особисте життя

Lite » Зірки 06.11.2018 - 19:10
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Спортсменка зізналася, що для неї "дуже важливо бачити сім'ю"

Українська тенісистка Еліна Світоліна зараз не займається активним пошуком своєї другої половинки. Про це перша ракетка України і четверта в світі сказала під час прес-конференції, відповідаючи на питання про особисте життя. 

"Для мене зараз дуже важливо бачити сім'ю, коли є можливість. Тому це для мене на першому місці", - сказала 24-річна спортсменка.

&quot;Я не в активному пошуку&quot;: Світоліна розповіла про особисте життя

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна зауважила, що на сьогоднішній день вона сфокусувалася на досягненні своїх цілей.

&quot;Я не в активному пошуку&quot;: Світоліна розповіла про особисте життя

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"У мене зараз не те, щоб не було часу... Я просто сфокусована на своїй роботі - на тенісі. Я не в активному пошуку", - з посмішкою зазначила красуня.

&quot;Я не в активному пошуку&quot;: Світоліна розповіла про особисте життя

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Я фокусуюся на своїх завданнях, яких хочу досягти. Через це жертвую..." - додала Світоліна.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, нещодавно популярна українська співачка вийшла заміж і зізналася, що у неї "свадьбофобія".

Раніше ми писали про те, що відома голлівудська актриса Гвінет Пелтроу, яка близько місяця тому стала дружиною американського телевізійного сценариста Бреда Фелчака, поділилася зворушливими знімками з весілля.

Новини України Элина Свитолина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся