"Я не в активному пошуку": Світоліна розповіла про особисте життя

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Спортсменка зізналася, що для неї "дуже важливо бачити сім'ю"

Українська тенісистка Еліна Світоліна зараз не займається активним пошуком своєї другої половинки. Про це перша ракетка України і четверта в світі сказала під час прес-конференції, відповідаючи на питання про особисте життя.

"Для мене зараз дуже важливо бачити сім'ю, коли є можливість. Тому це для мене на першому місці", - сказала 24-річна спортсменка.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна зауважила, що на сьогоднішній день вона сфокусувалася на досягненні своїх цілей.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"У мене зараз не те, щоб не було часу... Я просто сфокусована на своїй роботі - на тенісі. Я не в активному пошуку", - з посмішкою зазначила красуня.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Я фокусуюся на своїх завданнях, яких хочу досягти. Через це жертвую..." - додала Світоліна.

Відео: РБК-Україна

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