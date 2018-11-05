Щаслива і в шикарній сукні: голлівудська зірка показала фото зі свого весілля

Фото: весілля Гвинэт Пелтроу (goop)

Актриса Гвінет Пелтроу зустрічалася зі сценаристом Бредом Фелчаком з 2014-го року. Про заручини зоряна пара оголосила на початку цього року

Відома голлівудська актриса Гвінет Пелтроу, яка близько місяця тому стала дружиною американського сценариста телевізійного Бреда Фелчака, днями поділилася фотографіями зі зворушливими весілля. Знімки зірка опублікувала на своєму сайті goop.

Судячи з фотографій, можна відзначити, що на урочистій церемонії були присутні болше кількість знаменитих гостей, серед яких були помічені Камерон Діаз з чоловіком, Стівен Спілберг, Роберт Дауні-молодший, Роб Лоу і інші. Ну, а подружкою нареченої була дочка Гвінет від шлюбу з Крісом Мартіном.

На кадрах видно, якмолодята сяяли від щастя. Під час того, як вони йшли до шлюбного вівтаря, гості обсипали їх зеленими пелюстками.

Для урочистої події кінодіва вибрала плаття класичного А-силуету з мереживною тканини з відкритою спиною від Valentino, доповнила образ традиційна довга фата. Для менш офіційної частини весілля і танців чудово підійшов комбінезон від Stella McCartney.

Що ж стосується зачіски і мейк-апу для образу нареченої, Пелтроу зупинила свій вибір на максимально природному макіяжі і простий укладанні на прямих волоссі.

Фото: весілля Пелтроу і Фелчака (goop.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про подробиці весілля Гвинэт Пелтроу.

До речі, Ольга Фреймут зі своїм чоловіком нещодавно вперше розповіли про весілля.

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Відео: РБК-Україна