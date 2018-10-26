Популярна українська співачка вийшла заміж і зізналася, що у неї "свадьбофобія"

Колаж РБК-Україна

Володимир Борисенко і Люба Юнак, відома як Лавіка, стали чоловіком і дружиною

Популярні українські артисти - співачка Лавіка і учасник групи BRO Borisenko Brothers Володимир Борисенко - узаконили свої відносини.

Цікаво, що Люба Юнак (справжнє ім'я Лавіки - Ред.) не хотіла весілля.

"Я ще той "подарунок долі" для романтика. Справа в тому, що у мене "свадьбофобія". Головною героїнею свята я себе категорично не бачу. Хіба що "нареченою-втікачкою". І так було завжди", - зізналася співачка в інтерв'ю журналу Viva!.

Лавіка і Вова Борисенко (фото: instagram.com/viva_ukraine_magazine)

Сам Вова зізнався, що пропозицію він робив під велетенським дубом в три обхвати. Під цим дубом, каже співак, їхнє з Любою "давнє місце сили".

"Вже з першим поцілунком мені стало зрозуміло, що Любонька - та сама єдина, яку зустрічаєш раз і на все життя", - сказав він.

Лавіка і Вова Борисенко одружилися (фото: viva.ua / Олена Гроза)

Нагадаємо, відома українська співачка Ірена Карпа, яка вже давно живе в Парижі, не так давно вийшла заміж втретє. Але медового місяця у молодих поки не було, за словами Ірени - поки не до нього.

Раніше LITE писав, що в Києві на прем'єрі комедії "Скажене Весілля" одружили пару.

Відео: РБК-Україна