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Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.10.2019 - 11:57
Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання
Настя Каменських (фото: прес-служба)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Співачка дала відверте інтерв'ю

Настя Каменських – одна з найпопулярніших артисток України, яка збирає всілякі національні премії і успішно завойовує міжнародний ринок. Так, NK стала першою українською співачкою, яка потрапила в найбільш авторитетний світовий чарт Billboard зі своєю піснею Peligroso. І зупинятися вона не збирається!

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання
Настя Каменських на Latin Grammy Awards (фото: прес-служба)

В ексклюзивному інтерв'ю співачка розповіла про прем'єру нового синглу, яка відбулася 25 жовтня, про підкорення Латинської Америки, а також про те, як завжди залишатися Wonderwoman.

Настя, ви постійно в русі: концерти, зйомки, спорт, власний бізнес... Як вам вдається все встигати?

Я виробила для себе оптимальний графік і намагаюся його дотримуватися, не пропускати спорт і прийоми їжі. Але, звичайно, велика кількість концертів і робота на два континенти вносять свої корективи: складно дотримуватися правил в режимі роботи 24 години на добу. За останній рік ми з моєю командою досягли багато чого, і я дуже щаслива. Хоча і розумію, що тепер доведеться працювати ще більше. Після того, як мій трек Peligroso почав підкорювати світові чарти, інтерес зарубіжної преси до моєї творчості помітно пожвавився (сміється).

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і коханняНастя стала першою українською співачкою, яка домоглася визнання в Латинській Америці (фото: прес-служба)

Також всім хочеться дізнатися більше не тільки про мою творчість, але і про країну, звідки я родом. А ще – як мені вдалося за 4 місяці вивчити іспанську (сміється). Зізнаюся вам, це дуже відповідальна місія, і я рада представляти свою країну і знайомити Латинську Америку з українською культурою. Мені часто доводиться давати інтерв'ю вночі з-за різниці в часі. Мій особистий рекорд – 8 інтерв'ю іспанському за ніч!

Що ж, місія дійсно відповідальна, і ви з нею успішно справляєтеся. Розкажіть, чому вирішили підкорювати саме Латинську Америку?

Мені щиро подобається латиноамериканська музика. Мої батьки якийсь час жили в Мексиці, і перша пісня, яку я запам'ятала і співала, була Cucurrucucú paloma. Вже з дитинства я вбирала їх культуру. До того ж я довго жила в Італії, вивчила мову. Звідси і народилася моя любов різних культур. У кожній країні я знаходжу щось цікаве, захоплююче. Цей досвід зробив з мене справжню дівчину-космополіта, яка поєднує в собі і своїй творчості безліч культур. І це ще одна причина нашого успіху. Мій новий сингл – це ф'южн з латиноамериканської та української культур, мікс з трьох мов, де я торкнулася дуже важливе соціальне питання.

Спорт і правильне харчування стали невід'ємною частиною вашого життя. Як в такому шаленому графіку вдається дотримуватися режиму?

Я намагаюся тримати режим при будь-яких умовах. Навіть якщо день розписаний похвилинно, я знайду час на корисний перекус і двохвилинну планку. Починаю день зі склянки води, протягом дня також п'ю багато води. Харчуюся близько 5 разів на день за розкладом: три основних прийоми і два перекуси. Іноді доводиться прямо в машині, щоб не випадати з ритму, не затримувати зйомки або зустрічі. Я намагаюся бути Wonderwoman і хочу встигнути все!

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і коханняБаланс у всьому – головний секрет NK (фото: прес-служба)

Що у вашому меню є регулярно, а від чого довелося відмовитися?

Зовсім недавно я здала аналіз на переносимість різних продуктів, і мій раціон трохи змінився. Виявилося, я можу спокійно їсти картоплю, хоча раніше викреслила її зі свого меню. Ясна річ, що я не їм її щодня, але вона повернулася в раціон. А ось тваринне молоко довелося виключити. В іншому мій раціон складається з телятини, огірків, омлету без молока і білої або червоної риби.

У відпустці ж я намагаюся переключитися, навіть із звичного режиму харчування. Наприклад, в цьому році ми відпочивали в Італії, а це одна з моїх улюблених кухонь, і утриматися дуже складно! Під час відпочинку балувала себе всякими смаколиками, а по приїзді до Києва повернулася до звичного режиму. Бувають також винятки, коли я влаштовую собі cheat meal. Важливо зберігати баланс у всьому: харчуванні, спорті, роботі. Якщо непомітно перейти межу, то все це може перетворитися в одержимість, швидко набридне, і ви зірветеся. Потрібно вміти насолоджуватися життям, розслаблятися і дозволяти собі видихнути.

Як ви вважаєте, яка найвидатніша частина вашої фігури? За що отримуєте найбільше компліментів?

Я за бодипозитив, вважаю, що потрібно любити себе і приймати будь-яким. Так, займатися спортом і прагнути до хорошої форми необхідно, але не тому, що це нав'язано якимись стереотипами. Я багато працювала над собою, щоб прийти в комфортну для себе форму. Але робила це тільки з любові до себе і свого тіла.

Ну а якщо говорити про компліменти, то найчастіше отримую їх за мою попу – ту, яка, як у Кім (сміється). Дуже круто, що ця пісня перетворилася на справжній інста-тренд і дівчатка постять свої тренування з хештегом #попакакуким, діляться своїми досягненнями. А взагалі, ця пісня про гонитву за зовнішністю сучасних ідолів носить іронічний характер. Важливий соціальний посил зашифрований і в моїй новій пісні! У світі не вистачає любові і людей, які люблять себе такими, які вони є. Запам'ятайте одне: для гармонії фігури потрібна гармонія в житті, з собою і своїм тілом, заняття спортом і гарний настрій.

Назвіть топ-3 улюблених вправи, які ви виконуєте, коли не вистачає часу на повноцінне тренування.

Я дуже часто ділюся в Instagram улюбленими вправами. Коли графік настільки щільний, мене завжди рятує планка на 2 хвилини, 15 присідань по 3 підходи і 15 віджимань від підлоги на колінах по 3 підходи.

Наприклад, коли я була в США, часу на повноцінні тренування не було взагалі: зйомки на масштабних латиноамериканських каналах, запис нових хітів, червоні доріжки і премії. Тоді мене рятував біг – могла пробігти пару кілометрів рано вранці. Крім того, що біг корисний і дарує заряд енергії на весь день, це ще і відмінний спосіб дізнатися місто!

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і коханняЯ Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і коханняНасті вдається встигати все (фото: прес-служба)

Який ваш найулюбленіший концертний наряд?

Кожен мій образ відповідає настрою, пісні, які я виконую і слухаю, тому всі улюблені (сміється). Я завжди стежу за трендами і ставлю їх сама – придумувати нові форми і поєднання, тому що не боюся експериментувати і люблю дивувати. Над кожним образом ми працюємо з моїм стилістом Ірою Лан, а ідеї втілює Тетяна Ларіна.

Для ефірів «Х-фактор» на телеканалі СТБ завжди намагаюся підібрати щось нове, незвичайне, зробити образ яскравим і незабутнім. Люблю експериментувати з одягом, поєднувати різні стилі, кожен раз з'являючись в новому амплуа. Скоро стартують прямі ефіри, і ми зі стилістом розробляємо дуже круті луки.

Якщо говорити про кліпи, то мені є чим вас здивувати. Приміром, у моїй новій роботі я з'явилася в кількох образах, один з них – pantera negra. На хвилиночку! (сміється).

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання

Найбільша краса криється всередині вас, впевнена співачка (фото: прес-служба)

Назвіть саму улюблену річ вартістю до 50 доларів.

Зізнаюся, я справжній шопоголік. Але я не женуся за гучними брендами і дорогими речами. Обожнюю ходити по магазинах, коли подорожую: я заходжу в місцеві крамниці і шукаю цікаві речі. Особливо люблю це практикувати в Італії або Іспанії: у місцевих продавців можна придбати унікальні прикраси з каменів, ювелірного скла. І всі покупки там обходяться менше 50 доларів.

Також дуже люблю мій бренд NKsport. Все тому, що дизайн кожної речі я продумую сама й консультуюся з конструкторами. Перш ніж виріб надходить у продаж, я самостійно його тестую, ношу, займаюся спортом. Якщо є якісь нюанси, всі ми допрацьовуємо. Я вкладаю душу в NKsport, тому люблю кожну річ мого бренду.

Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання

Настя обожнює яскраві образи (фото: прес-служба)

В речах якого стилю відчуваєте себе найбільш комфортно?

Я віддаю перевагу спортивному стилю і casual. Кожен день у мене розписаний буквально по хвилинах: спорт, зустрічі, репетиції, виступи. Одяг має бути максимально комфортним і зручним, але при цьому стильним. До будь-якого повсякденного вбрання я додаю якийсь ультрамодний аксесуар: сумки, окуляри, біжутерію. Це кращий прийом, щоб завжди виглядати стильно.

За ким з fashion-блогерів слідкуєте в Instagram?

Так, я слідкую за трендами, дивлюся фешн-блоги, але дотримуюся правила нікому не наслідувати і завжди залишатися собою. Адже зараз всі хочуть бути на когось схожі, а деяких дівчат в Instagram стає все складніше відрізнити одну від одної. Тому я бажаю всім полюбити себе і перестати слідувати якимось вигаданим ідеалам. Найбільша краса криється всередині вас.

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