Я Wonderwoman, і хочу все: Настя Каменських про підкорення світового шоу-бізнесу, секрети ідеальної фігури і кохання

Настя Каменських (фото: прес-служба)

Співачка дала відверте інтерв'ю

Настя Каменських – одна з найпопулярніших артисток України, яка збирає всілякі національні премії і успішно завойовує міжнародний ринок. Так, NK стала першою українською співачкою, яка потрапила в найбільш авторитетний світовий чарт Billboard зі своєю піснею Peligroso. І зупинятися вона не збирається!



Настя Каменських на Latin Grammy Awards (фото: прес-служба)

В ексклюзивному інтерв'ю співачка розповіла про прем'єру нового синглу, яка відбулася 25 жовтня, про підкорення Латинської Америки, а також про те, як завжди залишатися Wonderwoman.

Настя, ви постійно в русі: концерти, зйомки, спорт, власний бізнес... Як вам вдається все встигати?

Я виробила для себе оптимальний графік і намагаюся його дотримуватися, не пропускати спорт і прийоми їжі. Але, звичайно, велика кількість концертів і робота на два континенти вносять свої корективи: складно дотримуватися правил в режимі роботи 24 години на добу. За останній рік ми з моєю командою досягли багато чого, і я дуже щаслива. Хоча і розумію, що тепер доведеться працювати ще більше. Після того, як мій трек Peligroso почав підкорювати світові чарти, інтерес зарубіжної преси до моєї творчості помітно пожвавився (сміється).

Настя стала першою українською співачкою, яка домоглася визнання в Латинській Америці (фото: прес-служба)

Також всім хочеться дізнатися більше не тільки про мою творчість, але і про країну, звідки я родом. А ще – як мені вдалося за 4 місяці вивчити іспанську (сміється). Зізнаюся вам, це дуже відповідальна місія, і я рада представляти свою країну і знайомити Латинську Америку з українською культурою. Мені часто доводиться давати інтерв'ю вночі з-за різниці в часі. Мій особистий рекорд – 8 інтерв'ю іспанському за ніч!

Що ж, місія дійсно відповідальна, і ви з нею успішно справляєтеся. Розкажіть, чому вирішили підкорювати саме Латинську Америку?

Мені щиро подобається латиноамериканська музика. Мої батьки якийсь час жили в Мексиці, і перша пісня, яку я запам'ятала і співала, була Cucurrucucú paloma. Вже з дитинства я вбирала їх культуру. До того ж я довго жила в Італії, вивчила мову. Звідси і народилася моя любов різних культур. У кожній країні я знаходжу щось цікаве, захоплююче. Цей досвід зробив з мене справжню дівчину-космополіта, яка поєднує в собі і своїй творчості безліч культур. І це ще одна причина нашого успіху. Мій новий сингл – це ф'южн з латиноамериканської та української культур, мікс з трьох мов, де я торкнулася дуже важливе соціальне питання.

Спорт і правильне харчування стали невід'ємною частиною вашого життя. Як в такому шаленому графіку вдається дотримуватися режиму?

Я намагаюся тримати режим при будь-яких умовах. Навіть якщо день розписаний похвилинно, я знайду час на корисний перекус і двохвилинну планку. Починаю день зі склянки води, протягом дня також п'ю багато води. Харчуюся близько 5 разів на день за розкладом: три основних прийоми і два перекуси. Іноді доводиться прямо в машині, щоб не випадати з ритму, не затримувати зйомки або зустрічі. Я намагаюся бути Wonderwoman і хочу встигнути все!

Баланс у всьому – головний секрет NK (фото: прес-служба)

Що у вашому меню є регулярно, а від чого довелося відмовитися?

Зовсім недавно я здала аналіз на переносимість різних продуктів, і мій раціон трохи змінився. Виявилося, я можу спокійно їсти картоплю, хоча раніше викреслила її зі свого меню. Ясна річ, що я не їм її щодня, але вона повернулася в раціон. А ось тваринне молоко довелося виключити. В іншому мій раціон складається з телятини, огірків, омлету без молока і білої або червоної риби.

У відпустці ж я намагаюся переключитися, навіть із звичного режиму харчування. Наприклад, в цьому році ми відпочивали в Італії, а це одна з моїх улюблених кухонь, і утриматися дуже складно! Під час відпочинку балувала себе всякими смаколиками, а по приїзді до Києва повернулася до звичного режиму. Бувають також винятки, коли я влаштовую собі cheat meal. Важливо зберігати баланс у всьому: харчуванні, спорті, роботі. Якщо непомітно перейти межу, то все це може перетворитися в одержимість, швидко набридне, і ви зірветеся. Потрібно вміти насолоджуватися життям, розслаблятися і дозволяти собі видихнути.

Як ви вважаєте, яка найвидатніша частина вашої фігури? За що отримуєте найбільше компліментів?

Я за бодипозитив, вважаю, що потрібно любити себе і приймати будь-яким. Так, займатися спортом і прагнути до хорошої форми необхідно, але не тому, що це нав'язано якимись стереотипами. Я багато працювала над собою, щоб прийти в комфортну для себе форму. Але робила це тільки з любові до себе і свого тіла.

Ну а якщо говорити про компліменти, то найчастіше отримую їх за мою попу – ту, яка, як у Кім (сміється). Дуже круто, що ця пісня перетворилася на справжній інста-тренд і дівчатка постять свої тренування з хештегом #попакакуким, діляться своїми досягненнями. А взагалі, ця пісня про гонитву за зовнішністю сучасних ідолів носить іронічний характер. Важливий соціальний посил зашифрований і в моїй новій пісні! У світі не вистачає любові і людей, які люблять себе такими, які вони є. Запам'ятайте одне: для гармонії фігури потрібна гармонія в житті, з собою і своїм тілом, заняття спортом і гарний настрій.

Назвіть топ-3 улюблених вправи, які ви виконуєте, коли не вистачає часу на повноцінне тренування.

Я дуже часто ділюся в Instagram улюбленими вправами. Коли графік настільки щільний, мене завжди рятує планка на 2 хвилини, 15 присідань по 3 підходи і 15 віджимань від підлоги на колінах по 3 підходи.

Наприклад, коли я була в США, часу на повноцінні тренування не було взагалі: зйомки на масштабних латиноамериканських каналах, запис нових хітів, червоні доріжки і премії. Тоді мене рятував біг – могла пробігти пару кілометрів рано вранці. Крім того, що біг корисний і дарує заряд енергії на весь день, це ще і відмінний спосіб дізнатися місто!

Насті вдається встигати все (фото: прес-служба)

Який ваш найулюбленіший концертний наряд?

Кожен мій образ відповідає настрою, пісні, які я виконую і слухаю, тому всі улюблені (сміється). Я завжди стежу за трендами і ставлю їх сама – придумувати нові форми і поєднання, тому що не боюся експериментувати і люблю дивувати. Над кожним образом ми працюємо з моїм стилістом Ірою Лан, а ідеї втілює Тетяна Ларіна.

Для ефірів «Х-фактор» на телеканалі СТБ завжди намагаюся підібрати щось нове, незвичайне, зробити образ яскравим і незабутнім. Люблю експериментувати з одягом, поєднувати різні стилі, кожен раз з'являючись в новому амплуа. Скоро стартують прямі ефіри, і ми зі стилістом розробляємо дуже круті луки.

Якщо говорити про кліпи, то мені є чим вас здивувати. Приміром, у моїй новій роботі я з'явилася в кількох образах, один з них – pantera negra. На хвилиночку! (сміється).

Найбільша краса криється всередині вас, впевнена співачка (фото: прес-служба)

Назвіть саму улюблену річ вартістю до 50 доларів.

Зізнаюся, я справжній шопоголік. Але я не женуся за гучними брендами і дорогими речами. Обожнюю ходити по магазинах, коли подорожую: я заходжу в місцеві крамниці і шукаю цікаві речі. Особливо люблю це практикувати в Італії або Іспанії: у місцевих продавців можна придбати унікальні прикраси з каменів, ювелірного скла. І всі покупки там обходяться менше 50 доларів.

Також дуже люблю мій бренд NKsport. Все тому, що дизайн кожної речі я продумую сама й консультуюся з конструкторами. Перш ніж виріб надходить у продаж, я самостійно його тестую, ношу, займаюся спортом. Якщо є якісь нюанси, всі ми допрацьовуємо. Я вкладаю душу в NKsport, тому люблю кожну річ мого бренду.

Настя обожнює яскраві образи (фото: прес-служба)

В речах якого стилю відчуваєте себе найбільш комфортно?

Я віддаю перевагу спортивному стилю і casual. Кожен день у мене розписаний буквально по хвилинах: спорт, зустрічі, репетиції, виступи. Одяг має бути максимально комфортним і зручним, але при цьому стильним. До будь-якого повсякденного вбрання я додаю якийсь ультрамодний аксесуар: сумки, окуляри, біжутерію. Це кращий прийом, щоб завжди виглядати стильно.

За ким з fashion-блогерів слідкуєте в Instagram?

Так, я слідкую за трендами, дивлюся фешн-блоги, але дотримуюся правила нікому не наслідувати і завжди залишатися собою. Адже зараз всі хочуть бути на когось схожі, а деяких дівчат в Instagram стає все складніше відрізнити одну від одної. Тому я бажаю всім полюбити себе і перестати слідувати якимось вигаданим ідеалам. Найбільша краса криється всередині вас.