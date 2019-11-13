"Думала, дійде до суду": Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською

Наталя Могилевська і Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистки не спілкувалися кілька років

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка стала "Жінкою року" за версією журналу Glamour, продовжує дивувати відвертими зізнаннями. Виявляється, у неї довгий час був серйозний конфлікт з співачкою і продюсером Наталею Могилевською - дівчина навіть побоювалася судових розборок! Про причини сварки ведуча розповіла в програмі "Життя відомих людей".

Нагадаємо, що свою кар'єру Тодоренко почала з проекту "Фабрика зірок 2" на Новому каналі. Після його закінчення молода артистка потрапила до групи REAL O, продюсером якої була Могилевська. Проте, коли Реґіна вирішила піти з колективу, щоб почати сольну кар'єру, Наталя була різко проти.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу. І за станом здоров'я пішла. Я півтора місяці перебувала в санаторії. І мені довелося надавати довідку, що ось всі мої знімки. Ось виписки від лікарів. Щоб повірили, що таким є", - розповіла Тодоренко.

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Дівчина зізналася, що з кінця грудня 2013-го вона не спілкувалася з колишнім продюсером. Шість років артистка боялася з нею навіть перетинатися на якихось заходах - лише побачивши Могилевську, вона починала панікувати.

Група REAL O. Регіна Тодоренка друга праворуч (соцмережі)

Їх зустріч і примирення відбулося під час недавнього ефіру Танців з зірками 2019 в Києві, де Тодоренко була ведучою балкона, а Могилевська виступала.

"Для мене це дуже важливий момент у житті. Я вважаю, що закрила свій гештальт. Цю сторінку можна перевернути сміливо, - коментує Регіна. - Я не уявляю, що вона пережила в той момент. І мені дуже хочеться вибачитися!".

Наталя Могилевська та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська зробила похвальне визнання про Регіну Тодоренко після їх зустрічі на Танці з зірками 2019. Співачка заявила, що "ця дівчинка далеко піде".