Всі ми дорослі люди: Дана з Холостяк-10 про скандал з інтимом на проекті і дружбу з Дашею

Дана Оханська, фіналістка проекту Холостяк 10 на каналі СТБ, розповіла про стосунки з Дашею, контракт і "чужу постіль". Про це дівчина написала у своєму пості в Instagram.

Оханська зазначила, що скрін її листування з Дашею - це не фотошоп. Вона також не знала, що на пост-шоу все буде виглядати саме так, оскільки під час його зйомок прозвучала певна інформація про секс, яка і повинна була прозвучати в ефірі, але не прозвучала.

"Так буває на реаліті-шоу. Щось, скажімо, не звучить, а щось звучить так, як треба, щоб "звучало". За контрактом я не можу розголошувати багато інформації. На жаль", - написала Дана.

Дівчина заявила, що неважливо, у кого з ким і коли був секс, під час або після проекту - це особиста справа кожного.

Дана Оханська (фото: instagram.com/dana_okhanska)

"Всі ми дорослі люди і можемо бути близькими з тими, до кого є почуття (ну або ні, так іноді у когось теж буває, на жаль). Так вже склалося, що ніхто не залишився з Максом. Причини у кожного свої. І їх багато. Ось саме про ці причини я б хотіла поговорити, оскільки вважаю дуже несправедливою ту причину, яку всі побачили на пост-шоу. Але я мовчу через контракт і повагу до моєї певний час дружби з Дашею", - зазначила Оханська.

Вона розповіла, що її відносини з Дашею - це вже не за контрактом. І як вони розвивалися після проекту – це вже її особисте життя, про яке вона має право розповісти.

Дана заявила, що після проекту її з Дашею звів випадок, оскільки дівчата випадково зустрілися в Києві біля метро "Житомирська". І на той момент, 6 березня, їм вже не було кого ділити. Вона відпустила почуття до Макса, а у Даші з ним не склалися стосунки.

"Тому негатив від конкуренції пропав. Я була тією, хто підтримував Дашу та її переживання в період після проекту. І після цього я - причина того, що у них не склалося? Схаменіться, люди!" - додала Дана.

Вона також підкреслила, що їхня дружба тривала до початку травня, оскільки Даша образилася на неї на один з коментарів в ефірі.

Нагадаємо, Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею.

Раніше Дана заговорила про причини розставання з Максом Михайлюком.