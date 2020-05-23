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Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2020 - 17:28
Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею
Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дівчина порівняла рішення Холостяка з вибором страви в ресторані

В минулу п'ятницю, 22 травня, відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк-10, в якому за серце Макса Михайлюка боролися дві красуні - Даша Ульянова і Дана Оханська. Після побачень з кожною з дівчат в Барселоні і деяких роздумів головний герой зробив свій вибір - харизматичний льотчик віддав перевагу гімнастці Даші.

Під час вирішального рішення Макс зізнався, що керується у відносинах не розумом, а душею. Його почуття до Даші були сильнішими, і він попрощався з Даною словами: "Моя душа сьогодні говорить тобі прости". Фіналістка гідно покинула проект і не стала ридати, а також побажала Михайлюку бути щасливим.

Пізніше дівчина прокоментувала рішення і вибір Холостяка на своїй сторінці в Instagram досить своєрідним способом. Дана порівняла це з вибором страви в ресторані, при цьому вона асоціює себе з вишуканим блюдом з невідомими складовими, а Дашу – з простою і зрозумілою яєчнею, яка швидко набридне.

Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

Фото: Дана і Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)

"Приходиш ти в ресторан. ⁣Тобі дають меню. ⁣⁣І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня та щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгрідієнтами...⁣⁣Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті "куштував". ⁣⁣Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай...⁣⁣А от гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше та найособливіше ", – написала в пості Дана Оханська.

"Хай буде просто щасливий. І все буде добре у нього...Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення", - підсумувала дівчина.

Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

У коментарях користувачі мережі підтримують Дану і запевняють, що вона ще знайде свого гурмана.

  • Круте порівняння! Не знаю чому, але згадала вислів "якщо ваша наречена пішла до вашого друга,не зрозуміло кому із вас пощастило більше.." Гадаю, Ви, обірвавших історію з холостяком, отримали більше, ніж Даша зі своєю перемогою...
  • Чоловіки боятися сильних та розумних жінок
  • Я розчарована, що особливого в Даші, лиш ті і робить що ноє, і очі перевертає
  • Шкода що він вибрав награне губище...
  • Щастя тобі
  • Дана, Гурман i його унікальна Страва обов'язково знайдуть один одного. Варто лише зачекати... Тут потрібне особливе відчуття смаку!
  • Він навіть слів підібрати не зміг чи не придумавши для прощання? Найбільш банальне, що можна було сказати
  • Не переймайся, він зрозуміє що Даша насправді не та яка йому потрібна
  • Дуже вболівала за тебе
  • Дуже красиво і гідно пішла. натхнення і крил за спиною
  • Дана ви особлива! Всіх благ!
  • Не переймайся, все буде добре

Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

Скріншот коментарів

Раніше Дана з Холостяк-10 вразила образом нареченої і своїм визнанням про почуття до Макса Михайлюка.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Холостяктв-шоу
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