Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дівчина порівняла рішення Холостяка з вибором страви в ресторані

В минулу п'ятницю, 22 травня, відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк-10, в якому за серце Макса Михайлюка боролися дві красуні - Даша Ульянова і Дана Оханська. Після побачень з кожною з дівчат в Барселоні і деяких роздумів головний герой зробив свій вибір - харизматичний льотчик віддав перевагу гімнастці Даші.

Під час вирішального рішення Макс зізнався, що керується у відносинах не розумом, а душею. Його почуття до Даші були сильнішими, і він попрощався з Даною словами: "Моя душа сьогодні говорить тобі прости". Фіналістка гідно покинула проект і не стала ридати, а також побажала Михайлюку бути щасливим.

Пізніше дівчина прокоментувала рішення і вибір Холостяка на своїй сторінці в Instagram досить своєрідним способом. Дана порівняла це з вибором страви в ресторані, при цьому вона асоціює себе з вишуканим блюдом з невідомими складовими, а Дашу – з простою і зрозумілою яєчнею, яка швидко набридне.

Фото: Дана і Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)

"Приходиш ти в ресторан. ⁣Тобі дають меню. ⁣⁣І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня та щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгрідієнтами...⁣⁣Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті "куштував". ⁣⁣Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай...⁣⁣А от гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше та найособливіше ", – написала в пості Дана Оханська.

"Хай буде просто щасливий. І все буде добре у нього...Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення", - підсумувала дівчина.

У коментарях користувачі мережі підтримують Дану і запевняють, що вона ще знайде свого гурмана.

Круте порівняння! Не знаю чому, але згадала вислів "якщо ваша наречена пішла до вашого друга,не зрозуміло кому із вас пощастило більше.." Гадаю, Ви, обірвавших історію з холостяком, отримали більше, ніж Даша зі своєю перемогою...

Чоловіки боятися сильних та розумних жінок

Я розчарована, що особливого в Даші, лиш ті і робить що ноє, і очі перевертає

Шкода що він вибрав награне губище...

Щастя тобі

Дана, Гурман i його унікальна Страва обов'язково знайдуть один одного. Варто лише зачекати... Тут потрібне особливе відчуття смаку!

Він навіть слів підібрати не зміг чи не придумавши для прощання? Найбільш банальне, що можна було сказати

Не переймайся, він зрозуміє що Даша насправді не та яка йому потрібна

Дуже вболівала за тебе

Дуже красиво і гідно пішла. натхнення і крил за спиною

Дана ви особлива! Всіх благ!

Не переймайся, все буде добре

Скріншот коментарів

Раніше Дана з Холостяк-10 вразила образом нареченої і своїм визнанням про почуття до Макса Михайлюка.

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Автор: Марина Настевіч