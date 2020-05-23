Набридне одне і те ж: Дана з Холостяк-10 порівняла переможницю шоу з яєчнею

Дівчина порівняла рішення Холостяка з вибором страви в ресторані
В минулу п'ятницю, 22 травня, відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк-10, в якому за серце Макса Михайлюка боролися дві красуні - Даша Ульянова і Дана Оханська. Після побачень з кожною з дівчат в Барселоні і деяких роздумів головний герой зробив свій вибір - харизматичний льотчик віддав перевагу гімнастці Даші.
Під час вирішального рішення Макс зізнався, що керується у відносинах не розумом, а душею. Його почуття до Даші були сильнішими, і він попрощався з Даною словами: "Моя душа сьогодні говорить тобі прости". Фіналістка гідно покинула проект і не стала ридати, а також побажала Михайлюку бути щасливим.
Пізніше дівчина прокоментувала рішення і вибір Холостяка на своїй сторінці в Instagram досить своєрідним способом. Дана порівняла це з вибором страви в ресторані, при цьому вона асоціює себе з вишуканим блюдом з невідомими складовими, а Дашу – з простою і зрозумілою яєчнею, яка швидко набридне.
Фото: Дана і Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)
"Приходиш ти в ресторан. Тобі дають меню. І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня та щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгрідієнтами...Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті "куштував". Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай...А от гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше та найособливіше ", – написала в пості Дана Оханська.
"Хай буде просто щасливий. І все буде добре у нього...Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення", - підсумувала дівчина.
У коментарях користувачі мережі підтримують Дану і запевняють, що вона ще знайде свого гурмана.
Скріншот коментарів
Раніше Дана з Холостяк-10 вразила образом нареченої і своїм визнанням про почуття до Макса Михайлюка.
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Автор: Марина Настевіч