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Погляд до мурашок: Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото


Шанувальники засипали улюблену співачку компліментами

Тіна Кароль не перестає балувати своїх шанувальників ефектними фото - співачка регулярно демонструє стильні і жіночні, а часом і відверті, наряди, а також ділиться фото зі зйомок і світських заходів. На новому знімку поп-діва просто-таки заворожила фанів глибиною свого погляду.

На опублікованому в Instagram фото Тіна позує в ніжному вбранні в фіолетово-синю смужку і з квітковим малюнком. Чарівний образ доповнюють красиво укладені локони і фірмова червона помада, але головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Саме це і відзначили підписникив своїх коментарях, залишивши також безліч компліментів красі Кароль.

  • "Цепляешь поглядом"
  • "Магічний погляд"
  • "Тинаа, як же ти красива. ніжність і привабливість у погляді"
  • "Дивишся прямо в серце"
  • "Глибокий погляд"
  • "Тинка, дивишся прямо в душу"
  • "Як завжди, дуже ніжна"
  • "Погляд до мурашок"
  • "Що за фарфорвая лялечка?"
  • "Тону в твоїх очах"
  • "Загадкова така"
  • "Очі в очі"

Нагадаємо, син Тіни Кароль, 10-річний Веніамін підтримав маму у фіналі Голосу країни 9. Хлопчик живе і навчається у Великобританії, тому проводить з мамою не так багато часу, як хотілося б. Шанувальники відзначили, що він разюче схожий на покійного батька Євгена Огіра.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.

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