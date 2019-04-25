Погляд до мурашок: Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото

Тіна Кароль не перестає балувати своїх шанувальників ефектними фото - співачка регулярно демонструє стильні і жіночні, а часом і відверті, наряди, а також ділиться фото зі зйомок і світських заходів. На новому знімку поп-діва просто-таки заворожила фанів глибиною свого погляду.

На опублікованому в Instagram фото Тіна позує в ніжному вбранні в фіолетово-синю смужку і з квітковим малюнком. Чарівний образ доповнюють красиво укладені локони і фірмова червона помада, але головна родзинка кадру - пронизливий погляд артистки, як ніби вона дивиться прямо тобі в душу.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Саме це і відзначили підписникив своїх коментарях, залишивши також безліч компліментів красі Кароль.

"Цепляешь поглядом"

"Магічний погляд"

"Тинаа, як же ти красива. ніжність і привабливість у погляді"

"Дивишся прямо в серце"

"Глибокий погляд"

"Тинка, дивишся прямо в душу"

"Як завжди, дуже ніжна"

"Погляд до мурашок"

"Що за фарфорвая лялечка?"

"Тону в твоїх очах"

"Загадкова така"

"Очі в очі"

Нагадаємо, син Тіни Кароль, 10-річний Веніамін підтримав маму у фіналі Голосу країни 9. Хлопчик живе і навчається у Великобританії, тому проводить з мамою не так багато часу, як хотілося б. Шанувальники відзначили, що він разюче схожий на покійного батька Євгена Огіра.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.