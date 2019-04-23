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"Татова копія": син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 16:57
"Татова копія": син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Багато фанатів відзначили, що хлопчик разюче схожий на покійного батька

Тіна Кароль досить рідко показує свого синочка Веніаміна - і це не дивно, адже хлопчик живе і навчається у Великобританії і вони бачаться не так часто, як хотілося б. Однак зараз він гостює в Україні, так що у шанувальників з'явилася можливість побачити, як син співачки подорослішав і змужнів. Нещодавно зіркова мама зводила синочка насолодитися балетом "Жизель" з відомою українською примою-балериною Катериною Кухар в головній ролі. А на наступний день Веня прийшов підтримати її у фіналі вокального шоу Голос країни 9.

Фотографії 10-річного сина Тіни були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram. Задоволений Веня сидить в одному з крісел зіркових суддів і робить вигляд, що тисне на кнопку.

&quot;Татова копія&quot;: син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9&quot;Татова копія&quot;: син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9

Фото: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tinakarol_fantina)

Також він сфотографувався з "колегою" мами, ще одним зірковим тренером проекту Потапом.

&quot;Татова копія&quot;: син Тіни Кароль підтримав маму у фіналі Голосу країни 9

Фото: син Тіни Кароль Веніамін з Потапом (instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі мережі залишили багато зворушених коментарів, при цьому багато відзначили, що Веніамін - просто-таки копія свого батька, померлого від раку чоловіка Кароль Євгена Огіра.

  • "Як схожий на тата"
  • "Син татова копія"
  • "Як на Женю схожий.. Він завжди поруч з Тіною.. Його душа живе в їх сина"
  • "Твоя мамуся найкраща!"
  • "На тата схожий, дуже"
  • "Красень!"
  • "Славний хлопчик)"
  • "Копія тата"

Нагадаємо, Тіна Кароль приголомшила мережу чуттєвими образами на Голосі країни 9.

Зазначимо, що у фіналі шоу невелику перевагу глядачі віддали Оксані Мусі, яка стала новим переможцем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою чергу, з першої спроби став тренером-чемпіоном.

До речі, Тіна Кароль з'явилася на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019" в оригінальному вбранні від українського дизайнера Юлії Магдич.

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