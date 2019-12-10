"Погляд кішечки": Кароль збентежила фанатів чуттєвим фото

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Зірка виклала фото з спокусливим декольте

Популярна українська співачка Тіна Кароль одного разу зізналася, що в її Instagram немає фото, які б вона вважала занадто відвертими. Але все ж зірка балує своїх фанатів кадрами, які бентежать.

На цей раз Кароль опублікувала в свій мікроблог знімок, на якому позує у вбранні, повністю оголюючим її декольте.

На чуттєвому знімку вона зображена поруч з дзеркалом, у якому дивиться собі в очі. Її біляві локони спускаються по грудях.

Фанати Тіни одразу ж відреагували на її фото, одні порівняли її з "кішечкою", інші - з "левицею".

Погляд кішечки

Вау, вау, вау, вау, вауууу! Цей погляд, в якому відображається весь Всесвіт!

Левиця

Неймовірне фото!

Яка...

Божественна!

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.

Коли Катя Осадча запитала: "Між вами все ще залицяння або вже роман?", Кароль зам'ялася, а Dan Balan сміливо відповів: "Звичайно, так, роман! Роман написаний рукою генія".

Зазначимо, що остаточним приводом для чуток про роман Кароль і Балана став їх нещодавній виступ на M1 Music Awards. Під час музичної премії пара в один мікрофон зворушливо виконала композицію "Додому". Губи Тіни і Дана були буквально в міліметрі один від одного.