Здригнись, Париж: Маша Єфросиніна влаштувала стильний "дівич-вечір" з подругами в серці Франції

Маша Єфросиніна не звикла сидіти, склавши руки. У теледіви стрімкий ритм життя і безліч планів, які вона успішно і безстрашно реалізовує. Ведуча вміє знаходити час не тільки на сім'ю (а коли її сину Олександру виповнилося чотири роки ще й прийняла рішення обходитися без няні), але і на спілкування з друзями. Так, Маша разом з подругами поїхала в Париж, де компанія влаштувала стильну прогулянку по столиці Франції.

Теледіва поділилася першими кадрами, зробленими в серці місто любові і романтики. На одному з фото стильна компанія позує на тлі Лувру. На Маші – коротка шубка з трендовим "леопардовим принтом", чорні легінси, модні в цьому сезоні чоботи з широкою халявою (саме таку модель можна побачити в колекціях Etro і Saint Laurent). В якості головного убору вона обрала ще один хіт сезону – берет.

"Здригнись, Париж", - коротко і лаконічно підписала Маша фото ніби з обкладинки глянсового журналу.

Фото: Маша Єфросиніна з подругами (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники телезірки оцінили ефектний і атмосферне кадр.

Крутишки!

Гарно

Яке шалене фото

Крута фотка!

Супер!

Ніби кадр з фільму, подруги Оушина!

Богині

Вау! Несподівано. Прекрасна компанія

Красуні

Ви неймовірні

Скріншот коментарів

Пізніше Маша поділилася чорно-білим стильним кадром на тлі Лувру. Вона розстебнула шубку і показала стильний светр з контрастною смужкою. В якості аксесуара ведуча обрала трендову сумку-"сідло" від Dior.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна показала рідкісне відео, на якому порушила свої принципи.