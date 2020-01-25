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Голос країни-10 другий випуск: на сцену вийде бек-вокалістка MONATIKа - Ліда Лі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2020 - 10:36
Голос країни-10 другий випуск: на сцену вийде бек-вокалістка MONATIKа - Ліда Лі
MONATIK (фото: 1+1)

У неділю, 26 січня, о 21.00 на телеканалі «1+1» відбудеться другий день сліпих прослуховування шоу Голос країни-10.

Глядачів другого випуску шоу Голос країни 10 чекає знайомство з 33-річним Сергієм Асафатовим, який виконає легендарний хіт гурту «Бумбокс» - «Вахтерам». Чоловік виховувався у дитячому будинку та прагне стати відомим співаком: «Багато існує стереотипів, що людям з дитячих будинків важче досягнути чогось в житті. Тому я прийшов на «Голос країни», щоб довести на власному прикладі, що все насправді можливо. Вірте у свої мрії та йдіть до своєї мети, незважаючи ні на що». Чи вдасться Сергію розгорнути тренерські крісла, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Також на сцену вийде бек-вокалістка MONATIK – Ліда Лі, яка вже брала участь у Голосі країни-4, проте перед самими прямими ефірами програла Ані Корсун, яка зараз стала затребуваною зіркою та відома мільйонам глядачів як MARUV. Чи розгорне Ліда крісла наставників та чи впізнає артист свою бек-вокалістку стане відомо вже у неділю.

Голос країни-10 другий випуск: на сцену вийде бек-вокалістка MONATIKа - Ліда Лі

Діма Монатік та Тіна Кароль (фото: 1+1)

За втіленням своєї великої мрії приїхав на шоу і 29-річний Єрлан Баібазаров з Алмати (Казахстан), який працює таксистом і при цьому має потужний вокал. Для сліпих прослуховувань чоловік обрав пісню Portugal the man «Feel it still». «Ніколи не міг подумати, що я стану співаком. Якось у караоке я заспівав пісню, і всі аплодували мені так сильно. З того моменту я зрозумів, що хочу бути професійним співаком».

У десятому ювілейному сезоні на Голосі країни виступить і 52-річний українець Олександр Фесяк, який вже тривалий час мешкає у Канаді і навіть став місцевою зіркою. «Щоб навчити мене української мови, батьки співали мені народні пісні. У п'ятнадцять років я зі своїми українськими друзями створив гурт «Дунай». Ми вже разом співаємо 37 років та об’їздили цілу Канаду та Америку з гастролями. Я продовжую справу Квітки Цісик, виконуючи з гуртом українські народні пісні», - каже вокаліст. На проекті він виконає пісню «Червона рута» та мріє розгорнути тренерські крісла.

Голос країни-10 другий випуск: на сцену вийде бек-вокалістка MONATIKа - Ліда Лі

Тіна Кароль та Дан Балан (фото: 1+1)

Нагадаємо, прем’єрний випуск Голосу країни викликав суспільний резонанс та став найкращою програмою тижня на українському ТБ за аудиторією 18-54 50К +, а виступи учасників протягом тижня тримаються у трендах на YouTube. Дивитися «Голос країни» на телеканалі «1+1» можна online, зареєструвавшись на сайті https://1plus1.video/ чи у мобільному додатку 1plus1.video.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.

Дивіться Голос країни кожної неділі у 21:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, раніше Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль до учасника шоу Голос країни-10.

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