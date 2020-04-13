Виступ Людмили Балан на Голосі країни-10 сколихнув мережу і потрапив в тренди YouTube

На «Голосі країни» завершився етап «нокаутів». Вже відомі імена учасників усіх команд, які продовжать боротьбу за перемогу у головній битві епохи. Цієї неділі за подальшу участь у вокальному шоу змагалися підопічні Тіни Кароль, яка є рекордсменкою за кількістю перемог на проекті. Учасники команди зіркового тренера вражали сильними голосами та неочікуваним репертуаром.

За результатами епізоду до наступного етапу шоу пройшли: Ольга Мельник – дівчина, яка вразила усіх тренерів сильним голосом та стала рекордсменкою за кількістю переглядів на YouTube; зірка «Танців з зірками», ведучий програми «Одруження наосліп» – Даніель Салем, шанувальниця творчості Тіни Кароль – Дар’я Полоротова та дівчина з сильним голосом, якій вдалося потрапити на шоу лише з третьої спроби – Ганна Трубецька. У складі команди Тіни Кароль й переможець шоу «Голос.Діти-2», улюбленець українців – Роман Сасанчин, якого зірковий тренер «вкрала» з команди Дана Балана.

Несподіваним сюрпризом для глядачів і тренерів проекту став виступ на сцені «Голосу країни» Людмили Балан. Її поява на проекті здивувала усіх зіркових тренерів, які й не одразу зрозуміли, що на сцені співає мама Дана Балана. Найбільше не очікував побачити на сцені жінку її син – Дан Балан не приховував здивування.

Людмила Балан зізналася, що приїхала на проект аби підтримати свого сина, та після палких обіймів з ним подякувала усім за теплий прийом. На головній вокальній сцені країни зворушливо прочитала молитву матері за сина українською мовою.

Людмила Балан також прокоментувала майбутнє стосунків Дана Балана та Тіни Кароль, вона відповіла: «У нас з сином смаки однакові, наприклад, мені дуже подобається коаліція, яку Дан створив з Тіною цього сезону - він завжди слухає своє серце. Та про всяк випадок, я підготувала весільну пісню», - зізналася жінка.



Тож феєричним завершенням епізоду стала лірична пісня «Горіла сосна, палала», яку Людмила Балан виконала на «Голосі країни». Зіркові тренери та ведучі проекту вийшли на сцену, аби підтримати її та станцювали разом. Менш ніж за добу відео виступу зібрало понад 540 тисяч переглядів на офіційній сторінці проекту на YouTube та потрапило до вкладки Тренди.

«Голос країни» продовжує утримувати високий інтерес аудиторії. Випуск відзначився високими показниками телеперегляду та став найкращою програмою з початку квітня на українському телебаченні. За аудиторією 18-54 (50+) рейтинг програми склав 5.5%, а частка – 15.6%.

Охоплення заключного епізоду «нокаутів» вокального шоу серед телеглядачів на території України (4+) склало 3,7 млн.

Також, у заключному епізоді «нокаутів» одразу з команди Тіни Кароль «вкрали» двох учасників. Після оголошення результатів вокальних змагань тренери ПТП з NK забрали до своєї команди Віталія Окса, а тренер MONATIK «вкрав» Юрія Самовілова. Відтак кожний тренер скористався правом на «крадіжку», за результатами етапів шоу у кожного по п’ять учасників у команді, які продовжують участь у шоу.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».