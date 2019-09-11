У вишиванці і шкіряних штанах: стильна онука Ротару влаштувала фотопрогулянку по Нью-Йорку

Соня Євдокименко пройшлася по вулицях "Великого яблука"
Онука легендарної співачки Софії Ротару, Соя Євдокименко, з головойокнулась в навчання і творчу відразу Нью-Йорка. Дівчина поїхала вчитися за океан у відомій Школі дизайну, яка відкрила світові чимало гучних імен в модній індустрії. Хто знає, можливо, скоро засяє ще одна одна з них! Дівчина влаштувалася на Манхеттені і з задоволенням гуляє по вулицях "Великого яблука". Так, Софія влаштувала стріт-стайл фотосесію біля однієї з визначних пам'яток міста – хмарочоса Флетайрон-білдінг.
Для променаду дівчина вибрала стильну вишиванку від українського дизайнера Віти Кін, яку одягла поверх чорної майки, завужені шкіряні штани, ботільйони кольору кемел від Isabel Marant і доповнила лук яскравою сумочкою від Cеline. Використання мінімуму косметики лише підкреслило природні дані дівчата.
"Моменти міста", - підписала один з кадрів вуличного фотосету юна красуня. "Гуляю всюди", - розповіла вона під іншим знімком.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Підписники дівчата захоплювалися її красою і природністю. Вони скупали Соню в заслужених компліментах.
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Нагадаємо, що Соня Євдокименко блиснула довгими ніжками на Манхеттені. Вона позувала на тлі стильного інтер'єру своєї квартири на знаменитій вулиці Нью-Йорка.
Також внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко вже показувала знімки, зроблені на вулицях Нью-Йорка. Дівчина позує в міні-сукні лимонного відтінку.