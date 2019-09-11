У вишиванці і шкіряних штанах: стильна онука Ротару влаштувала фотопрогулянку по Нью-Йорку

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко пройшлася по вулицях "Великого яблука"

Онука легендарної співачки Софії Ротару, Соя Євдокименко, з головойокнулась в навчання і творчу відразу Нью-Йорка. Дівчина поїхала вчитися за океан у відомій Школі дизайну, яка відкрила світові чимало гучних імен в модній індустрії. Хто знає, можливо, скоро засяє ще одна одна з них! Дівчина влаштувалася на Манхеттені і з задоволенням гуляє по вулицях "Великого яблука". Так, Софія влаштувала стріт-стайл фотосесію біля однієї з визначних пам'яток міста – хмарочоса Флетайрон-білдінг.

Для променаду дівчина вибрала стильну вишиванку від українського дизайнера Віти Кін, яку одягла поверх чорної майки, завужені шкіряні штани, ботільйони кольору кемел від Isabel Marant і доповнила лук яскравою сумочкою від Cеline. Використання мінімуму косметики лише підкреслило природні дані дівчата.

"Моменти міста", - підписала один з кадрів вуличного фотосету юна красуня. "Гуляю всюди", - розповіла вона під іншим знімком.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники дівчата захоплювалися її красою і природністю. Вони скупали Соню в заслужених компліментах.

Супер

Наша королева

Незрівнянна

Окраса світу! Софія

Красива

Клас

Хороша

Чудова краса

Красуня

Порода. Дуже красива дівчина!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Соня Євдокименко блиснула довгими ніжками на Манхеттені. Вона позувала на тлі стильного інтер'єру своєї квартири на знаменитій вулиці Нью-Йорка.

Також внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко вже показувала знімки, зроблені на вулицях Нью-Йорка. Дівчина позує в міні-сукні лимонного відтінку.