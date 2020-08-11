Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Катя Осадча вже другий тиждень відпочиває і розслабляється на розкішному турецькому курорті в компанії найближчих - чоловіка Юрія Горбунова і синів. Трирічний Іван вимагає багато уваги мами, так що в записі телеведучої нерідко з'являються фото з малюком - але тільки збоку або зі спини, так як вони з чоловіком воліють поки що не показувати обличчя хлопчика.

Крім моря і пляжу, сімейство влаштовує велосипедні та піші прогулянки, а Катя навіть освоїла плавання на САП дошці. Вона намагається зробити відпустку різноманітною і цікавою, так що вони з молодшим сином вирішили підкорити гору Тахтали і піднялися на саму вершину на фунікулері.

З гори відкриваються приголомшливі види на околиці Анталії, на тлі яких Осадча зробила кілька ефектних фото.

Зазначимо, що для активної вилазки теледіва вибрала стильний сарафан міді білого кольору з чорними геометричными візерунками, який доповнила білими шльопанцями. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру зірки і її шоколадний загар, а зібране в гарний пучок волосся додало образу літньої чарівності.

Катя Осадча в стильному сарафані заворожила барвистими фото з сином з вершини гори (фото: instagram.com/kosadcha)

"Підкорення вершини, або вище хмар :) Thtali 2350 метрів над рівнем моря, якщо будете поруч, підніміться, неймовірні краєвиди", - поділилася Катя під знімками.

В коментарях фолловери захоплюються мальовничими краєвидами і красою ведучої.

Яка краса

Дуже гарний вигляд

Ми теж були на цій вершині тиждень тому. Краєвиди дійсно неймовірні! Гарного вам відпочинку!

Ідеально

Я також там була! Це краса і любов. Ві надзвичайна

Божа краса!

гора богів та богинь

Неймовірна краса

Обожнюю цю країну, дуже гарні

Вау, дуже красиві фото

2365м над рівнем моря)))) Там, неймовірно красиво

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала молодшого сина Івана і ефектний літній лук - ведуча приміряла сарафан кольору фуксії.

Також ми писали, що Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу.