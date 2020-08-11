Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Телеведуча зачарувала трендовим луком на цікавій прогулянці з сином
Катя Осадча вже другий тиждень відпочиває і розслабляється на розкішному турецькому курорті в компанії найближчих - чоловіка Юрія Горбунова і синів. Трирічний Іван вимагає багато уваги мами, так що в записі телеведучої нерідко з'являються фото з малюком - але тільки збоку або зі спини, так як вони з чоловіком воліють поки що не показувати обличчя хлопчика.
Крім моря і пляжу, сімейство влаштовує велосипедні та піші прогулянки, а Катя навіть освоїла плавання на САП дошці. Вона намагається зробити відпустку різноманітною і цікавою, так що вони з молодшим сином вирішили підкорити гору Тахтали і піднялися на саму вершину на фунікулері.
З гори відкриваються приголомшливі види на околиці Анталії, на тлі яких Осадча зробила кілька ефектних фото.
Зазначимо, що для активної вилазки теледіва вибрала стильний сарафан міді білого кольору з чорними геометричными візерунками, який доповнила білими шльопанцями. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру зірки і її шоколадний загар, а зібране в гарний пучок волосся додало образу літньої чарівності.
Катя Осадча в стильному сарафані заворожила барвистими фото з сином з вершини гори (фото: instagram.com/kosadcha)
"Підкорення вершини, або вище хмар :) Thtali 2350 метрів над рівнем моря, якщо будете поруч, підніміться, неймовірні краєвиди", - поділилася Катя під знімками.
В коментарях фолловери захоплюються мальовничими краєвидами і красою ведучої.
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Раніше Катя Осадча показала молодшого сина Івана і ефектний літній лук - ведуча приміряла сарафан кольору фуксії.
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