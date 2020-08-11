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Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Вівторок 11 серпня 2020 13:34
Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча зачарувала трендовим луком на цікавій прогулянці з сином

Катя Осадча вже другий тиждень відпочиває і розслабляється на розкішному турецькому курорті в компанії найближчих - чоловіка Юрія Горбунова і синів. Трирічний Іван вимагає багато уваги мами, так що в записі телеведучої нерідко з'являються фото з малюком - але тільки збоку або зі спини, так як вони з чоловіком воліють поки що не показувати обличчя хлопчика.

Крім моря і пляжу, сімейство влаштовує велосипедні та піші прогулянки, а Катя навіть освоїла плавання на САП дошці. Вона намагається зробити відпустку різноманітною і цікавою, так що вони з молодшим сином вирішили підкорити гору Тахтали і піднялися на саму вершину на фунікулері.

З гори відкриваються приголомшливі види на околиці Анталії, на тлі яких Осадча зробила кілька ефектних фото.

Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в ТуреччиніВище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в ТуреччиніВище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Зазначимо, що для активної вилазки теледіва вибрала стильний сарафан міді білого кольору з чорними геометричными візерунками, який доповнила білими шльопанцями. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру зірки і її шоколадний загар, а зібране в гарний пучок волосся додало образу літньої чарівності.

Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в ТуреччиніВище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Катя Осадча в стильному сарафані заворожила барвистими фото з сином з вершини гори (фото: instagram.com/kosadcha)

"Підкорення вершини, або вище хмар :) Thtali 2350 метрів над рівнем моря, якщо будете поруч, підніміться, неймовірні краєвиди", - поділилася Катя під знімками.

В коментарях фолловери захоплюються мальовничими краєвидами і красою ведучої.

  • Яка краса
  • Дуже гарний вигляд
  • Ми теж були на цій вершині тиждень тому. Краєвиди дійсно неймовірні! Гарного вам відпочинку!
  • Ідеально
  • Я також там була! Це краса і любов. Ві надзвичайна
  • Божа краса!
  • гора богів та богинь
  • Неймовірна краса
  • Обожнюю цю країну, дуже гарні
  • Вау, дуже красиві фото
  • 2365м над рівнем моря)))) Там, неймовірно красиво

Вище хмар: Катя Осадча з синочком підкорили вершину гори в Туреччині

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала молодшого сина Івана і ефектний літній лук - ведуча приміряла сарафан кольору фуксії.

Також ми писали, що Катя Осадча в шортах звела з розуму засмаглими ніжками і спантеличила мережу.

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