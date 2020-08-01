Батьки - головні аніматори: Осадча та Горбунов відпочивають з сином в Туреччині

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Зоряне сімейство підкорили милими сімейними кадрами

Зіркова пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов викроїли у своєму щільному графіку кілька днів, щоб разом з синочком Іваном відпочити на морі. Їх вибір припав на Туреччину - так як, за словами теледіви, на українських пляжах дуже багато людей і не дотримуються правила безпеки під час пандемії.

На своїх сторінках в соцмережах вони поділилися цікавими знімками з розслабленого відпочинку на березі моря недалеко від Кемера.

Так, Горбунов опублікував щасливе селфи з коханою дружиною, зроблену прямо у воді.

"Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів,треба ці дні провести в красивих місцях!!" - зазначив шоумен.

Осадча ж виклала добірку сімейних кадрів, на яких показала, як вони розважали маленького Івана. За традицією, обличчя хлопчика на фото не видно - зіркові батьки поки що приховують його від публіки.

Ведуча з'явилася перед камерою в чорному бікіні, з зав'язаним у хвіст волоссям і без макіяжу. Разом з малечею вони грають в пасочки на піску біля кромки води.

Також Катя показала ігровий куточок, який співробітники готелю влаштували для Івана прямо в номері.

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали яскраві фото з відпочинку в Туреччині з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори - копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в дитячому клубі, можна засмагати спокійно", - поділилася знаменитість.

Користувачі мережі розчулюються зворушливим кадрам і бажають Каті і Юри відмінного відпочинку.

Катерина - завжди захоплююся Вами. Жіночого щастя вам. Гарної Вам погоди в будинку і на відпочинку.

Катя, це здорово!!!! Я як мама, дивуюся вашому сімейному відпочинку!!! Ви з Юртем не тільки успішні яскраві тілі зірки, але і круті тато і мама!!!!!

як гарно ! Молодці !) веселого і теплого Вам відпочинку !

Гарно відновитись вам

Дуже Гарни

Які ж ви умнички! Завжди разом, радісні, розкішні!

Ви найкращі!!!Дуже подобається Ваша батьківщина!!!Залишайтесь завжди такими усміхненими і щасливими!!!

Ойой, як виріс, ноги довгі, з заднього плану видно, шо точно красунчик

Дуже правильне рішення не коказувати дитину

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Раніше Катя Осадча в бікіні викликала гарячі суперечки в мережі через місце відпочинку.