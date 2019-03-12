Вираз обличчя - незрівнянно: Регіна Тодоренко потішила мережу театральній мімікою

Телеведуча продовжує захоплювати своїх дописувачів

Регина Тодоренко, которая откровенно рассказала о своей особенной диете, представила поклонникам свою новую фотографию, на которой она сделала удивленное лицо. Свое фото известная телеведущая показала в своем Instagram-аккаунте.

"Мое лицо, когда прочитала комментарии под новым выпуском с Леной Темниковой. Ух, ребята, у нас будет огненный сезон", - отметила Тодоренко.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Подписчики телеведущей также отреагировали на ее новое фото.

"Что с лицом на двух последних фотографиях?", - прокомментировала ha.nna2290.

"Огонь", - написала vitadijnarkevic.

"Лицо , когда чихнула и описалась", - пошутил dimooonz.

"Регина! Ты красавица! Береги грудь, не застуди!", - отметила lin.bula.

"Моя хорошая, мне кажется это взгляд, когда ты капец как замерзла. А у тебя еще и чай горячий отбирают", - прокомментировала sinitsyna224.

"Очень классная Регина, живая, настоящая. Молодец" - подчеркнула helenkakr.

"Ахаха ну и выражение лица", - написала kupalnik.vrn.

" Какая вы прекрасная!", - отметила viktoriia.ss.

"Стиль не очень", - написала annadatsun4099.

"Хаха у меня такое лицо было, когда я узнала, что у меня будет двойня", - отметила jaroslawna.lasut.

"Прикольно, морщинки на одну сторону", - подчеркнула marischabond.

"На этой фотографии очень похожа на своего мужа", - написала merik_bond.

"На фото на Брежневу чем-то похожа", - подметила ilengust.

Напомним, что Регина Тодоренко поделилась важным наблюдением после родов.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко умилила душевным признанием мужу.