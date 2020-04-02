Вирощуємо вдома цибулю: Тарас Тополя розповів про зміни в житті на карантині

Лідер групи «Антитіла» Тарас Тополя ексклюзивно в програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» розповів, як він проводить час на карантині, яким способом купує продукти харчування та як реалізує творчі задуми.

Тарас Тополя вийшов на зв’язок з ведучими програми «Ранок з Україною» Марією Мельник та Григорієм Германом, щоб розповісти, як проводить час із сім’єю під час карантину.

«На карантині займаємося різними речами, здебільшого, пов’язаними з дітьми – ми навчилися користуватися «Zoom» і ось вже за годину буде перший урок. Ну а крім того, час від часу виїжджаємо на студію, де готуємо нові пісні й нові релізи. Тобто робота над музичним матеріалом не зупиняється. Ми не просто сидимо вдома, а ще й працюємо, по одному виїжджаючи на студію», – поділився лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя в ефірі каналу «Україна».

Крім того, артист розповів, чи запасалися вони з дружиною співачкою Alyosha продуктами харчування заздалегідь і яким способом зараз купують речі, необхідні для життя.

«Ми вирощуємо цибулю на підвіконні (сміється). Насправді – це не жарт, у нас Роман дуже любить цим займатися, він вирощує на підвіконні свою цибульку і час від часу ми її зрізаємо. Вазони ще не їмо, тримаємося якось. А якщо серйозно, то, звичайно, виїжджаємо час від часу в магазин, дотримуючись всіх правил безпеки. Заздалегідь продуктами не запасалися – не піддавалися панічним настроям – гречка в домі є, але в помірній кількості, десь півтори тони», – сміючись, розповів артист.

Фото: instagram.com/tarastopolia

Також у музиканта з командою вже є купа планів наперед – вони лише чекають завершення карантинних заходів:

«Ми перенесли всі концерти, які були заплановані в турі, але ми обов’язково їх зіграємо! І це головні плани після того, як закінчиться карантин. Ми збираємося представити нову пісню протягом найближчого часу, і звичайно ж, маємо завершити конкурс #HelloУкраїнашукаєталанти разом з телеканалом «Україна». Вже прийшло півтисячі заявок, тож ми вирішили його продовжити до 1 липня. Тож, якщо ви талановиті, творчі, пишете свою музику, виконуєте її в колективі – саме час придумати нову пісню, можна її самостійно записати вдома і надіслати нам. Ми обов’язково розглянемо і після карантину відберемо 10 талановитих виконавців для того, щоб вони виступили разом з нами на стадіонах».