"Справжня Клеопатра": Леся Нікітюк "блиснула" грудьми на пікантному фото

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Відчайдушна телеведуча купалася в басейні в сукні

Популярна шоувумен і ведуча Леся Нікітюк, яка похвалилася образом в окулярах з нової колекції Dior, порадувала шанувальників відвертим фото, зробленим під час відпочинку в Егпите. На знімку, розміщеному в Instagram-акаунті, Леді Ле відображена в кокетливій сукні на тонких бретелях винного кольору з екстремальним декольте.

Зірка трохи нахилилася до камери, "блиснувши" бюстом. Розріз до стегна на нескромном вбранні Лесі дозволяє розглянути її частково оголені стегна. Пікантний образ вона доповнила капелюшком, а з прикрас одягла кілька лаконічних ланцюжків з кулоном.

В якості підпису ведуча залишила парочку хэштегов, один з яких свідчив - #БогиняЕгипта.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Таке спекотне фото ніяк не могло залишити байдужими шанувальників зірки. Вони не шкодували для Лесі компліментів і навіть назвали її "Клеопатрою".

"Просто сексуально", "Леді шарм", "Спокуслива", "Леся, коли ти встигла так неймовірно покращати? Чудово виглядаєш!", "Богиня Клеопатра", "Красива", "Навіщо так гаряче?", "Вилита Клеопатра", "Красива і сексуальна Леся", - захоплювалися коментатори.

В "сторіз" знаменитість показала короткі ролики, зняті на відпочинку. На одному з кадрів Леся позує в топі і лосинах, на іншому, одягнена в легку довгу сукню-туніку поверх білого купальника, танцює з незнайомцем, а потім у цьому ж вбранні плаває в басейні.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк стала переможницею "зіркового" конкурсу краси "Міс весна".

Раніше Леся Нікітюк прогулялася по рідному місту Хмельницький в стильному весняному образі.