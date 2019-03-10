"Як кінозірка": Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Співачка приміряла сонячні окуляри з нової колекції всесвітньо відомого бренду

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка здобула перемогу в конкурсі краси серед подруг-знаменитостей "Міс весна", обійшовши головну конкурентку Ганну Сєдокову, продемонструвала стильний образ в окулярах з нової колекції Dior. Відповідне фото зірка опублікувала в Instagram.

Шоувумен позує в прозорих сонячних окулярах на пів-обличчя від всесвітньо відомого бренду. Завершальним штрихом її макіяжу стала червона помада, яка неймовірно йде знаменитості. Образ вона доповнила трендовим капелюхом-панамою з патчем у вигляді силуету покійного дизайнера Карла Лагерфельда.

"Нові Dior! Як вам?", - поцікавилася Нікітюк у своїх шанувальників, попросивши оцінити її look.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам знаменитості її образ сподобався, вони не упустили можливості написати для Лесі щирі компліменти, а деякі навіть порівняли її з кінодівою.

"Леся - мій ідеал жінки. Висока, довгонога, енергійна, весела", "Шикарні окуляри", "Круті! Вам йдуть!", "Леся, ти супер", "Леся, Ви чудово виглядаєте!", "Лесюнь, ти така стильна", "Чарівна!", "Леся, в цих окулярах ви виглядаєте, мов кінозірка! Дуже підходять вам!" - ділилися враженнями коментатори.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зачарувала мережу лаконічним весняним образом, в якому прогулялася по рідному Хмельницькому.

До слова, Леся Нікітюк приїхала в рідне місто для того, щоб привітати маму з днем народження. Вона опублікував спільний знімок з найріднішою людиною. Шанувальники відзначили квітучий зовнішній вигляд жінки і схожість матері і дочки.