"Сєдокова, пробач": Нікітюк похвалилася перемогою в "зірковому" конкурсі краси

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла, де прокинулася вранці після 8 березня

Відома шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк, яка запустила одноденний конкурс краси серед знаменитостей "Міс весна", назвала ім'я переможниці. Нею виявилася вона сама. Про це екс-ведуча "Орла и решки" оголосила в InstaStories.

Лесі вдалося обійти за кількістю "лайків" співачок Джамалу, Дашу Астаф'єву, Надю Дорофєєву, TAYANNу, фітнес-тренера Аніту Луценко, телеведучих Машу Єфросиніну і Валерію Крук, а також головну конкурентку, чуттєву Анну Сєдокову. Приз для переможниці був дуже привабливим – екскурсія на "Фабрику по вирощуванню чоловіків".

"Дівчатка, дівчатка, дівчатка. Увага, результати конкурсу "Міс весна" за версією Instagram Лесі Іванівни Нікітюк. Звичайно ж, за кількістю лайків виграє Ганна Сєдокова, але у своїй фотографії вона використовувала заборонений прийом, який заборонила Женевська конвенція, тому перемогу отримує той, хто займає друге місце. А друге місце займає хто? Леся Іванівна Нікітюк! Дякую всім, хто ставив "лайки"! Ганнуся, може бути в наступному році у тебе все вийде. Може бути, ти будеш "Міс літо". Цілую!" - звернулася ведуча на камеру до глядачів і подруги-знаменитості.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, Леді Ле з притаманним їй гумором розповіла, що знаходиться в Єгипті. Зірка стверджує, "що задрімала в маршрутці", а прокинулася в теплих краях.

"Після свята прокинулася в Єгипті. Ось це задрімала в маршрутці", - підписала вона фото, на яких позує в готельному номері.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в зухвалому сукня-міні і привітала українських жінок з 8 березня.

Раніше Леся Нікітюк влаштувала запальні танці в рушник разом з співачкою MARUV під її хіт.