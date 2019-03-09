ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Сєдокова, пробач": Нікітюк похвалилася перемогою в "зірковому" конкурсі краси

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2019 - 10:22
"Сєдокова, пробач": Нікітюк похвалилася перемогою в "зірковому" конкурсі краси
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла, де прокинулася вранці після 8 березня

Відома шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк, яка запустила одноденний конкурс краси серед знаменитостей "Міс весна", назвала ім'я переможниці. Нею виявилася вона сама. Про це екс-ведуча "Орла и решки" оголосила в InstaStories.

Лесі вдалося обійти за кількістю "лайків" співачок Джамалу, Дашу Астаф'єву, Надю Дорофєєву, TAYANNу, фітнес-тренера Аніту Луценко, телеведучих Машу Єфросиніну і Валерію Крук, а також головну конкурентку, чуттєву Анну Сєдокову. Приз для переможниці був дуже привабливим – екскурсія на "Фабрику по вирощуванню чоловіків".

"Дівчатка, дівчатка, дівчатка. Увага, результати конкурсу "Міс весна" за версією Instagram Лесі Іванівни Нікітюк. Звичайно ж, за кількістю лайків виграє Ганна Сєдокова, але у своїй фотографії вона використовувала заборонений прийом, який заборонила Женевська конвенція, тому перемогу отримує той, хто займає друге місце. А друге місце займає хто? Леся Іванівна Нікітюк! Дякую всім, хто ставив "лайки"! Ганнуся, може бути в наступному році у тебе все вийде. Може бути, ти будеш "Міс літо". Цілую!" - звернулася ведуча на камеру до глядачів і подруги-знаменитості.

&quot;Сєдокова, пробач&quot;: Нікітюк похвалилася перемогою в &quot;зірковому&quot; конкурсі краси

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, Леді Ле з притаманним їй гумором розповіла, що знаходиться в Єгипті. Зірка стверджує, "що задрімала в маршрутці", а прокинулася в теплих краях.

"Після свята прокинулася в Єгипті. Ось це задрімала в маршрутці", - підписала вона фото, на яких позує в готельному номері.

&quot;Сєдокова, пробач&quot;: Нікітюк похвалилася перемогою в &quot;зірковому&quot; конкурсі краси

&quot;Сєдокова, пробач&quot;: Нікітюк похвалилася перемогою в &quot;зірковому&quot; конкурсі краси

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в зухвалому сукня-міні і привітала українських жінок з 8 березня.

Раніше Леся Нікітюк влаштувала запальні танці в рушник разом з співачкою MARUV під її хіт.

Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі Зваблива Анна Сєдокова в панчохах оголила груди на камеру
Новини України Ганна СєдоковаЛеся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся