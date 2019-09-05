Щоб не "вилетіти": як учасники готуються до третього ефіру Танці з зірками 2019

Третій ефір Танці з зірками 2019 глядачі побачать вже в цю неділю, 8 вересня. Стартує шоу, як зазвичай, о 21:00. Шанувальників проекту чекають нові яскраві номери від зіркових учасників, які від ефіру до ефіру розкриваються по-новому на паркеті. І все ж проект знову покине одна пара, яка набере найменшу кількість голосів від глядачів і членів журі (Катерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес). Нагадаємо, що другий ефір (1 вересня) покинула співачка TAYANNA і хореограф Ігор Кузьменко (до речі, переможець Танці з зірками 2017). Українська виконавиця вже зверталася до прихильників з приводу свого відходу.

Щоб не опинитися на місці TAYANNA залишилися пари щосили відточують руху майбутніх композицій і з задоволенням діляться першими успіхами у своїх соцмережах.

Українська телеведуча Людмила Барбір зі своїм партнером Дмитром Жуком нещодавно запостили відео, як вони вправно повторюють екар в пасадоблі.

Людмила Барбір

А тренер Голос. Діти, співак DZIDZIO з Яною Цибульською готують для шанувальників щось з сучасних видів танцю. Свої підтримки пара виклала в мережу, запропонувавши підписникам вгадати, який танець вони будуть виконувати на паркеті в цей раз. Більшість шанувальників написали в коментарях, що це буде контемп, але були й інші варіанти: "А що тут думати - це буде найкращий танець", "Намагайтеся, земляк. Яворівщина чекає перемогу", "Дзідзьо, ти молодець. Продовжуй в тому ж дусі, ти нас надихаєш!".

Відео: instagram.com/dzidzio

У свою чергу партнер актриси "95 Квартал" Олени Кравець Максим Леонов виклав в історії відео, в якому він споглядає як Олена старанно повторює рухи з тренером. "Ось така у нас хореографія", - додав танцюрист.

Чим саме здивує Олена Кравець на цей раз, телеглядачі каналу "1+1" дізнаються вже в цю неділю в 21:00.

Олена Кравець і Макс Леонов

А актор і зірка фільму "Свінгери" Михайло Кукуюк порадував фанів кумедними кадрами, як він "втікає" від ще одного дубля під час репетицій, щоб встигнути на тренування до своєї партнерки Єлизаветою Дружиніною.

Ще більше яскравих композицій і виступів учасники Танці з зірками 2019 зможуть показати у третьому прямому ефірі, який відбудеться 8 вересня, о 21:00.

Зазначимо, у всіх користувачів 1+1 video з'явилася унікальна можливість дізнатися більше про улюблених зірок. Задайте питання учасникам або суддям проекту Танці із зірками в додатку і отримаєте відповідь у прямому ефірі!

Для цього необхідно:

встановити або оновити додаток 1+1 video;

авторизуватися в особистому кабінеті;

відкрити проект Танці з зірками;

перейти на вкладку "Питання" на сторінці проекту;

натиснути кнопку "Постав запитання і потрап в ефір";

вибрати потрібного учасника або суддю шоу і ввести питання

Після відправки ваше питання повинен пройти перевірку. Кількість повідомлень від одного користувача не обмежена.

Всі питання потрапляють в загальний список, де користувачі можуть лайкати цікаві. Щоб саме ваше запитання потрапив в ефір, він повинен набрати найбільшу кількість голосів.

Увага! Щотижня 3 запитання, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть озвучені в прямому ефірі.

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Нагадаємо, раніше суддя Танці з зірками Катерина Кухар поділилася секретом плоского животика. Прима-балерина поділилася правилами вдалого початку дня.