Як виглядає фігура Кайлі Дженнер без фотошопу: у мережі з'явилося "тверезе" фото

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кортні Кардашьян показала "викривальне" фото

Фотомодель і бізнес-леді 22-річна Кайлі Дженнер - одна з найпопулярніших серед сестер Кардашьян-Дженнер. При цьому на початку 2020 року Кайлі навіть обігнала свою старшу сестру за кількістю instagram-підписників. Якщо у Кім на даний момент 157 млн фоловерів, то у Кайлі - 158 млн (і ця цифра постійно зростає). Схоже, що 22-річна красуня все ж більш цікава прихильникам "легендарного" сімейства.

Кайлі відмінно знає, як привернути до себе увагу. Модель вже давно вивела безвідмовну формулу успіху. Дівчина з завидною регулярністю публікує фото в спокусливих нарядах, демонструючи свої пишні форми. Значне декольте і великі стегна стали своєрідною "візитною карткою" зовнішності сестер Кардашьян-Дженнер. Що і говорити, якщо Кім Кардашьян застрахувала свою видатну "п'яту точку" на 21 млн доларів!

І все ж у коментарях до постів Кайлі дуже часто можна зустріти недовіру з боку фоловерів. Багато хто сумнівається, чи дійсно в реальному житті Дженнер виглядає настільки приголомшливо. Як з'ясувалося, ці підозри виникли не на порожньому місці. Днями в мережі випадково з'явилося чергове провокаційне фото, яке викриває молоду бізнес-леді в надмірній любові до ретуші фотографій. При цьому випадково "підставила" свою молодшу сестру Кортні Кардашьян.

Кортні Кардашьян і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Кортні опублікувала миле фото з Кайлі. Сестри обіймають одна одну, Кортні навіть намагається поцілувати Кайлі... Проте шанувальники красунь миттю звернули увагу на форми Кайлі Дженнер. І прийшли в подив.

На знімку чітко видно, що Кайлі виглядає "плоскою" і навіть помітно схудлою. На десятках фан-сторінок сімейства Кардашьян шанувальники задаються питанням - "Куди ж поділися відомі форми Келі?"

Пишнотіла Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Хоча слід зазначити, що це не перший раз, коли в мережі з'являються знімки "реальної Дженнер". У мережу час від часу прослизають скріни відео або сторіз, на який молодша з сестер Кардаш'ян "на себе не походу" і виглядає значно менше тих форм, які показує на своїй сторінці.

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