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Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 20:34
Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка ніби молодіє!

Дженніфер Лопес знову здивувала мережу своїм квітучим зовнішнім виглядом. Зірка зараз бере участь у запису шоу World of Dance, а тому ефектних образів на її сторінці стало ще більше. Так, нещодавно вона показала відразу два лука, які підкорили фанувальників. А сьогодні, 13-го березня, співачка знову змусила всіх засумніватися в тому, що їй у цьому році виповниться 51 рік.

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красоюВиглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красоюЛопес не втомлюється дивувати шанувальників (фото: instagram.com/jlo)

На фото Дженніфер позує в зухвалому молодіжному образі, який склали блакитні джинси з ременем з масивною пряжкою, а також біла в'язана кофта з чорними смугами. Розбавили кежуал-лук золотисті прикраси: сережки, а також безліч кілець. А справжньою родзинкою образу стала зачіска – своєрідна варіація давно обожнюваної усіма «цибулинки». Частина волосся зірки укладена м'якими хвилями, а частина зібрана на маківці в два пучка.

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Манікюр Джен миттєво став трендовим (фото: instagram.com/jlo)

Макіяж Лопес в натуральних тонах з золотистим сяйвом артистці зробили так вдало, що вона буквально «помолодшала» років на 20. Принаймні, саме так вважають послідовувачі зірки, які почали писати їй компліменти та слова захоплення.

  • Тобі точно 50?
  • Чудова і красива жінка
  • Просто ідеальна!
  • Я просто в захваті від твого образу і твоєї зачіски!
  • Ти просто неймовірна, Дженніфер!
  • Вона виглядає на 23
  • Найкрасивіша жінка в світі

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

До речі, останнім часом зірка часто використовує у своїх образах «молодіжні» прийоми, які миттєво стають трендовими. Наприклад, для минулого виходу їй зробили з яскраво-жовтий манікюр. Лук вже встиг облетіти всі світські і модні портали, закликаючи дівчат взяти на озброєння колір і форму нігтів. Так що всі, кому потрібні свіжі ідеї для бездоганних рук, надихаємося!

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