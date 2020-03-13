Виглядає на 23: Дженніфер Лопес вразила мережу молодістю і красою

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка ніби молодіє!

Дженніфер Лопес знову здивувала мережу своїм квітучим зовнішнім виглядом. Зірка зараз бере участь у запису шоу World of Dance, а тому ефектних образів на її сторінці стало ще більше. Так, нещодавно вона показала відразу два лука, які підкорили фанувальників. А сьогодні, 13-го березня, співачка знову змусила всіх засумніватися в тому, що їй у цьому році виповниться 51 рік.

Лопес не втомлюється дивувати шанувальників (фото: instagram.com/jlo)

На фото Дженніфер позує в зухвалому молодіжному образі, який склали блакитні джинси з ременем з масивною пряжкою, а також біла в'язана кофта з чорними смугами. Розбавили кежуал-лук золотисті прикраси: сережки, а також безліч кілець. А справжньою родзинкою образу стала зачіска – своєрідна варіація давно обожнюваної усіма «цибулинки». Частина волосся зірки укладена м'якими хвилями, а частина зібрана на маківці в два пучка.

Манікюр Джен миттєво став трендовим (фото: instagram.com/jlo)

Макіяж Лопес в натуральних тонах з золотистим сяйвом артистці зробили так вдало, що вона буквально «помолодшала» років на 20. Принаймні, саме так вважають послідовувачі зірки, які почали писати їй компліменти та слова захоплення.

Тобі точно 50?

Чудова і красива жінка

Просто ідеальна!

Я просто в захваті від твого образу і твоєї зачіски!

Ти просто неймовірна, Дженніфер!

Вона виглядає на 23

Найкрасивіша жінка в світі

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/jlo)

До речі, останнім часом зірка часто використовує у своїх образах «молодіжні» прийоми, які миттєво стають трендовими. Наприклад, для минулого виходу їй зробили з яскраво-жовтий манікюр. Лук вже встиг облетіти всі світські і модні портали, закликаючи дівчат взяти на озброєння колір і форму нігтів. Так що всі, кому потрібні свіжі ідеї для бездоганних рук, надихаємося!