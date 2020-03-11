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50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом у вражаючих вбраннях

Lite » Мода 11.03.2020 - 21:22
50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом у вражаючих вбраннях
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка приміряла нові образи

Дженніфер Лопес днями відзначила річницю пропозиції руки і серця від свого коханого – Алекса Родрігеса. Пара порадувала мережу спільним роликом, а також незвичайним міні-фільмом, який відобразив найбільш зворушливі моменти їх відносин. А після приймала поздоровлення зі всіх кінців світу. До слова, коли вони планують зіграти весілля, Дженніфер і Алекс так і не вирішили.

Зараз же співачка знову поринула в життя робоче. Вона показала кілька фото, де позує в незвичайних стильних вбраннях на шоу World of Dance. Заодно красуні вдалося продемонструвати свою бездоганну форму і квітучий зовнішній вигляд.

50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом у вражаючих вбраннях50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом у вражаючих вбраннях

Дженніфер захопила мережа квітучим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Перший образ склали незвичайного крою сукня від Versace: з чорним корсетом, тонким ремінцем на талії і блакитною сорочкою під ним, розшитим рослинним орнаментом з бісеру. А також босоніжки на запаморочливих шпильках, прямокутної форми золотистими сережками і безліччю кілець. Ідеальним завершенням до вбрання стала гладка зачіска, макіяж в нейтральних тонах, а також кислотного відтінку манікюр. Дженніфер показала фото поблизу, підкоривши своїх шанувальників молодим зовнішнім виглядом. А в сторіз опублікувала фото в повний зріст – там вона зуміла показати і всі достоїнства своєї фігури.

50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом у вражаючих вбранняхДругий образ співачки (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Другий образ вийшов не менш стильним: співачка красується в класичному твідовому костюмі від Chanel в чорно-білу клітинку. Доповнюють його маса аксесуарів – в дусі культового будинку: ланцюжків, перлинних намист, сережок і підвісок з емблемою марки. Макіяж цього разу їй зробили з виразними коричневими smoky eyes і чуттєвими губами, а волосся уклали легкою хвилею.

Цим фото співачка поділитися не встигла, поки воно з'явилося тільки на сторінці зоряного стиліста по зачісках Кріса Епплтона. Майстер відомий роботою з багатьма знаменитостями, включаючи Кім Кардашьян, Адель і Кеті Перрі.

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