"Ви вогонь!" Дантес похвалився спекотним фото з Дорофєєвою, засвітивши її соковиті форми

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вирішили провести відпустку в Італії. Вони вирушили в морську подорож на яхті і щодня відвідували нові мальовничі містечка, плаваючи вздовж середземноморського узбережжя. Не обійшлися і без гоячих фото співачки в купальнику, а також романтичних фотопрогулянок з чоловіком. Але все хороше має властивість закінчуватися. На своїй instagram-сторінці Володимир повідомив, що відпустка добігає логічного завершення, але ця морська подорож назавжди залишиться в його пам'яті як одна з найяскравіших пригод.

Ведучий супроводив текст спекотним фото з дружиною, щоправда, в кадр потрапили тільки фігура і пружні сідниці Наді в чорному бікіні. Вова зробив гаряче селфі на яхті, яку пара орендувала разом з друзями, щодня здійснюючи перехід з одного портового містечка в інше.

"Фінальний! Сьогодні останній перехід, і ми полетимо. В наш медовий місяць була зроблена схожа фотографія. І ось, напередодні 8 років спільного життя, ідеально закосплеїли. Гарної вам неділі! Відірвіться по повній!" - порадив Вова.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного селфі пари. Вони оцінили ступінь його відвертості та не втрималися від компліментів.

Ви дуже гарна пара. Я вас обожнюю !

Соковитість зашкалює

Класні

Як жарко

Ви дуже гарна пара. Я вас обожнюю!

Круті!

Класна фотка

Ааааа, ну навіщо так идеальноо. Чоловік Дорофєєвої з Дорофєєвою

Ви взагалі вогонь, особливо твоя дружина. Не розумію, як можна не ревнувати таку?

Дуже красиво

Агоооонь

Сімейне фото вогонь

Скріншот коментарів

Надя вирішила не відставати від чоловіка і також поділилася фото в бікіні, традиційно зірвавши овації шанувальників. Вони легко змогли розглянути хвилюючі вигини її стрункої фігури і навіть оцінити татуювання. "Земля, вода і повітря", - підписала вона сонячний пікантний знімок англійською.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Гарна Надія

Терміново викликайте пожежників, настільки гаряча фотка!

Струнка

Гаряче сонце пустелі

Надя ти найкраща в світі

Ух, гарна!

Як все гарно у красивої

Красуня! Як на мене це і є ідеальна жіноча фігура! А вона дається насилу! Так що прям розумниця!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розохотила мережу фото на яхті в купальнику, блиснувши апетитними формами

Раніше Нагадаємо, Надя Дорофєєва шокувала інтимним зізнанням про Володимира Дантесе, який заговорив про красу місцевих чоловіків.