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"Ви вогонь!" Дантес похвалився спекотним фото з Дорофєєвою, засвітивши її соковиті форми


Пара продовжує відпочивати і розважатися на яхті в Італії

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вирішили провести відпустку в Італії. Вони вирушили в морську подорож на яхті і щодня відвідували нові мальовничі містечка, плаваючи вздовж середземноморського узбережжя. Не обійшлися і без гоячих фото співачки в купальнику, а також романтичних фотопрогулянок з чоловіком. Але все хороше має властивість закінчуватися. На своїй instagram-сторінці Володимир повідомив, що відпустка добігає логічного завершення, але ця морська подорож назавжди залишиться в його пам'яті як одна з найяскравіших пригод.

Ведучий супроводив текст спекотним фото з дружиною, щоправда, в кадр потрапили тільки фігура і пружні сідниці Наді в чорному бікіні. Вова зробив гаряче селфі на яхті, яку пара орендувала разом з друзями, щодня здійснюючи перехід з одного портового містечка в інше.

"Фінальний! Сьогодні останній перехід, і ми полетимо. В наш медовий місяць була зроблена схожа фотографія. І ось, напередодні 8 років спільного життя, ідеально закосплеїли. Гарної вам неділі! Відірвіться по повній!" - порадив Вова.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного селфі пари. Вони оцінили ступінь його відвертості та не втрималися від компліментів.

  • Ви дуже гарна пара. Я вас обожнюю !
  • Соковитість зашкалює
  • Класні
  • Як жарко
  • Ви дуже гарна пара. Я вас обожнюю!
  • Круті!
  • Класна фотка
  • Ааааа, ну навіщо так идеальноо. Чоловік Дорофєєвої з Дорофєєвою
  • Ви взагалі вогонь, особливо твоя дружина. Не розумію, як можна не ревнувати таку?
  • Дуже красиво
  • Агоооонь
  • Сімейне фото вогонь
 

Скріншот коментарів

Надя вирішила не відставати від чоловіка і також поділилася фото в бікіні, традиційно зірвавши овації шанувальників. Вони легко змогли розглянути хвилюючі вигини її стрункої фігури і навіть оцінити татуювання. "Земля, вода і повітря", - підписала вона сонячний пікантний знімок англійською.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Гарна Надія
  • Терміново викликайте пожежників, настільки гаряча фотка!
  • Струнка
  • Гаряче сонце пустелі
  • Надя ти найкраща в світі
  • Ух, гарна!
  • Як все гарно у красивої
  • Красуня! Як на мене це і є ідеальна жіноча фігура! А вона дається насилу! Так що прям розумниця!
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва розохотила мережу фото на яхті в купальнику, блиснувши апетитними формами

Раніше Нагадаємо, Надя Дорофєєва шокувала інтимним зізнанням про Володимира Дантесе, який заговорив про красу місцевих чоловіків.

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