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"Ви – моя вічність": фанати Тіни Кароль влаштували яскравий "тату-флешмоб" (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 11:38
"Ви – моя вічність": фанати Тіни Кароль влаштували яскравий "тату-флешмоб" (фото)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Часто шанувальники наносять не тіло рядки з пісень Тіни Кароль

Тату на підтримку улюбленого виконавця? Чому б і ні! Деякі фанати Тіни Кароль настільки активно підтримують творчість своєї улюблениці, що навіть готові робити тематичні тату! Так, на своїй instagram-сторінці Тіна Кароль, яка раніше показала архівне шкільне фото, запустила оригінальну рубрику — під хештегом #тинакарольтату або #tinakaroltatoo співачка пропонує шанувальникам ділитися фотографіями тематичних татуювань на тілі, присвячених творчості української виконавиці.

"Рубрика "Малюнки, якими ви прикрашаєте своє тіло". Дякую за відданість! Ви — моя вічність", — підписала пост Кароль, опублікувавши при цьому яскраве фото свого шанувальникам, на обох руках якого ми бачимо тату з портретами співачки.

Тату в підтримку Тіни Кароль

Тату на підтримку Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Відзначимо, що одне із зображень (на лівій руці) присвячено зухвалій фотосесії Кароль в стилі "Формули-1". Ще в травні 2018 року співачка представила стильний образ у спідниці від Esteban Cortaza і червоній футболці Off-White.

Тіна Кароль у зухвалій фотосесії

Тіна Кароль у зухвалій фотосесії (фото: instagram.com/tina_karol)

А ось на правій руці — Тіна Кароль у білосніжній косинці. У такому образі співачка з'явилася в кліпі на пісню "Сдаться ты всегда успеешь".

Тіна Кароль у косинці

Тіна Кароль у косинці (кадри з кліпу)

Тіна Кароль — "Сдаться ты всегда успеешь"

До речі, під хештегом #тинакарольтату деякі шанувальники вже поспішили залишити фото своїх татуювань, присвячених Тіні. Найчастіше це рядки з її пісень.

&quot;Ви – моя вічність&quot;: фанати Тіни Кароль влаштували яскравий &quot;тату-флешмоб&quot; (фото)

"Мрій вільно" — фраза з пісні Кароль "Обіцяй" (фото: instagram.com/kolizhanka)

&quot;Ви – моя вічність&quot;: фанати Тіни Кароль влаштували яскравий &quot;тату-флешмоб&quot; (фото)

"Каждый миг на земле ведет к тебе", — рядок з пісні Кароль "Я Все Еще Люблю" (фото: instagram.com/elenarepinaa)

&quot;Ви – моя вічність&quot;: фанати Тіни Кароль влаштували яскравий &quot;тату-флешмоб&quot; (фото)

Портрет Кароль в профіль (фото: instagram.com/elenarepinaa)

&quot;Ви – моя вічність&quot;: фанати Тіни Кароль влаштували яскравий &quot;тату-флешмоб&quot; (фото)

"К белой полосе твоей веры рукою подать", — рядок з пісні Тіни "Сдаться ты всегда успеешь" (фото: instagram.com/liliya_lavigne18)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вразила вечірнім образом у "діамантовій" сукні від українського бренду GUDU.

Також LITE пропонував обирати найчуттєвіше вбрання українських зірок в латексі. Тіну Кароль у ЗМІ вже встигли прозвати "королевою латексу".

Тіна Кароль: цікаві факти про співачку (відео: РБК-Україна)

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