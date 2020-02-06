Друга мама: старша дочка Мілли Йовович зворушила мережу турботою за новонародженою Оушан (фото)

2 лютого щаслива Мілла Йовович стала мамою втретє. 44-річна актриса дала новонародженій дівчинці незвичайне ім'я Оушан. Пізніше Йовович повідомила шанувальникам, що повне ім'я дівчинки - Оушан Ларк Елліот Йовович-Андерсон. При цьому це валлійське ім'я хлопчика! А складне велике ім'я було обрано не просто так. Зіркові батьки розраховують, що коли дівчинка виросте, вона зможе вибрати ім'я по душі - відразу з трьох запропонованих (Оушан, Ларк чи Еліот). Після народження маляти акторка поспішила написати зворушливий пост, в якому попросила фанів не турбуватися - з нею і з дитиною все відмінно. Однак зіркова мама втомилася, тому обіцяла вийти на зв'язок пізніше. Натомість старша дочка Йовович та її чоловіка, режисера Пола Андресона показує підписникам фото своєї сестрички.

Саме 12-річна Евер Йовович-Андерсон першою повідомила всьому світу про довгоочікуване поповнення в родині. Дівчинка першою опублікувала на своїй instagram-сторінці серію фото, зроблених в пологовій палаті. Евер вирішила не зупинятися і продовжує публікувати знімками з Оушан.

12-річна Евер з новонародженою сестрою

При цьому кадри вийшли настільки зворушливими, що шанувальники Евер відразу ж відзначили, як сильно крихті Оушан пощастило зі старшою сестрою. Адже тепер у крихти буде "дві мами" - Мілла і Евер.

І правда, 12-річна Евер буквально не випускає сестричку з рук, всіляко доглядає і піклуватися про неї.

Діти Мілли Йовович: Евер, Оушан і Дешіел

“Пильність! Евер завжди була прикладом дивовижної старшої сестри. Вона так відчайдушно хотіла зустріти маленьку Оушан і подбати про неї. Вона допомагає у всьому і заспокоює її, коли вона плаче. Дивно бачити, як вона ходить, обіймає дитину і їй співає колискові пісні. Ми дуже горді нашою старшою донькою. Я вже бачу, що Оушан зросте не з однією, а з двома мамами в нашому домі! Ти найкраща, Евер! Велике спасибі за твою допомогу, ми тебе дуже любимо", - залишила послання матері і батька 12-річна Евер.

Зазначимо, що у Мілли є також середня дочка - 4-річна Дешіел Едан Андерсон. Саме в її вихованні вже встигла "попрактикуватися" старша Евер.

Фото в матеріалі: instagram.com/evergaboanderson

Нагадаємо, раніше плюс-сайз модель Ешлі Грем показала перші фото новонародженого сина.