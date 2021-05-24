Все життя тебе люблю: Настя Каменських і Потап відзначили другу річницю весілля
Потап і Настя Каменських відсвяткували другу річницю весілля - 23 травня 2019 року виконавці, які приховували свій роман близько 13 років, одружилися і влаштували пишне весілля. Подружжя привітало один одного зворушливими словами і показало нові фото з весілля.
Трепетними кадрами Потап і Настя поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Так, Потап опублікував слайд-шоу з весільних фото з коханою під нову пісню "Рівно".
"Рівно все життя я тебе люблю і вітаю, моє сонечко", - підписав ролик продюсер.
У свою чергу Настя опублікувала добірку яскравих кадрів з весілля.
"Моменти любові", - написала співачка.
Настя Каменських зворушила архівними фото з весілля з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Також вона виклала архівне відео, показавши свій ранок нареченої і моменти того дня.
"Солодкі спогади з особливого дня в нашому житті. З річницею нас", - прокоментувала публікацію Каменських.
Шанувальники прийшли в захват і викупали пару в привітаннях і теплих побажаннях. До слова, багато хто бажає Насті і Потапу обзавестися дітьми.
- Дуже красиве було весілля
- З самого початку вашого дуету бачила вас парою! Добра і миру Вам
- Які Класні
- Яка енергія з цих прекрасних світлин
- Щастя вам і діток більше
- Молодці, тепер діточок, як на небі зірочок
- Боже! Як же це красиво! Любов, любов в кожному фото
- Обожнювати. Вітаю вас, солодка парочка!
- Вітаю вас з цим чарівним святом любові, залишайтеся такими ж милими, трошки смішними, і зворушливими
- Вітаю з другою річницею! Нехай з'являться у Вас маленькі Потапчики, які будуть бігати по дому і приносити щастя
- Чекаємо найкрасивіших діток, тримаємо за вашу сім'ю кулачки
- Ви чудові! Бережіть свої почуття
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про святкування річниці весілля з Потапом і поповнення в родині.