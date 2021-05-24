Все життя тебе люблю: Настя Каменських і Потап відзначили другу річницю весілля

Потап і Настя Каменських відсвяткували другу річницю весілля - 23 травня 2019 року виконавці, які приховували свій роман близько 13 років, одружилися і влаштували пишне весілля . Подружжя привітало один одного зворушливими словами і показало нові фото з весілля.

Трепетними кадрами Потап і Настя поділилися на своїх сторінках в Instagram .

Так, Потап опублікував слайд-шоу з весільних фото з коханою під нову пісню "Рівно".

"Рівно все життя я тебе люблю і вітаю, моє сонечко", - підписав ролик продюсер.

У свою чергу Настя опублікувала добірку яскравих кадрів з весілля.

"Моменти любові", - написала співачка.

Настя Каменських зворушила архівними фото з весілля з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Також вона виклала архівне відео, показавши свій ранок нареченої і моменти того дня.

"Солодкі спогади з особливого дня в нашому житті. З річницею нас", - прокоментувала публікацію Каменських.

Шанувальники прийшли в захват і викупали пару в привітаннях і теплих побажаннях. До слова, багато хто бажає Насті і Потапу обзавестися дітьми.