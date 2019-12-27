Все життя була Снігуронькою: Лілія Ребрик зачарувала архівними новорічними кадрами

Новий рік не за горами і всі активно до нього готуються, а також згадують дитинство і те відчуття казки, яке було тоді. Не виняток і знаменитості - так, популярна телеведуча і акторка Лілія Ребрик вже нарядила красуню ялинку, звичайно ж разом з дітьми - доньками Діаною і Поліною. А в новій публікації в мережі вона вирішила вдатися до спогадів про те, як для неї самої відбувалося це свято у дитинстві.

За словами Ребрик, все своє життя, починаючи з дитячого садка, і аж до роботи в театрі вона була Снігуронькою. В підтвердження Лілія поділилася цілою серією чарівних архівних фото, на яких відображена в цьому образі - з раннього дитинства до юності.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На багатьох кадрах маленька Ліля позує разом з дідом Морозом і виглядає неймовірно мило.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото - там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: "О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!". Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік", - поділилася ведуча.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі залишили юній Снігуроньці багато зворушених відгуків, а також зазначили, що на дитячих фото Ліля просто-таки копія своєї старшої дочки Діани.

Яка чарівна Снігуронька

Діана вилита ви!!!

Копія Діана

Вау, а ноги, а грація, просто богиня з дитинства)

Снігуронька класна! Ваша фірмова посмішка...Немає слів!

Діана і ві - одне обличчя))

Гарна снігурочка

Один раз теж була Снігуронькою) а в дитинстві сніжинкою

На п'ятій фотографії Діана схожа на Вас)

З того часу Ліля я бачу нічого не змінилося. А я завжди в костюмі королеви

Діаночка на вас дуже схожа

Ліля, на 4 фото Діана копія твоя 100 %

Діана дуже на вас схожа.Копія

Боже мій як Діаночка схожа на вас

Я спочатку подумала, що це Діана. Просто дві краплинки, мама і доця

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик в стильній "леопардовій" сукні зарядила новорічною атмосферою, станцювавши запальний танець.