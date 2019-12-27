Все життя була Снігуронькою: Лілія Ребрик зачарувала архівними новорічними кадрами

Ведуча поділилася новорічними спогадами та дитячими фото
Новий рік не за горами і всі активно до нього готуються, а також згадують дитинство і те відчуття казки, яке було тоді. Не виняток і знаменитості - так, популярна телеведуча і акторка Лілія Ребрик вже нарядила красуню ялинку, звичайно ж разом з дітьми - доньками Діаною і Поліною. А в новій публікації в мережі вона вирішила вдатися до спогадів про те, як для неї самої відбувалося це свято у дитинстві.
За словами Ребрик, все своє життя, починаючи з дитячого садка, і аж до роботи в театрі вона була Снігуронькою. В підтвердження Лілія поділилася цілою серією чарівних архівних фото, на яких відображена в цьому образі - з раннього дитинства до юності.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
На багатьох кадрах маленька Ліля позує разом з дідом Морозом і виглядає неймовірно мило.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото - там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: "О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!". Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік", - поділилася ведуча.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі залишили юній Снігуроньці багато зворушених відгуків, а також зазначили, що на дитячих фото Ліля просто-таки копія своєї старшої дочки Діани.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик в стильній "леопардовій" сукні зарядила новорічною атмосферою, станцювавши запальний танець.