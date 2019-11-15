Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Ведуча залишилася розчарована і назвала це "разводняком для туристів"
Маша Єфросиніна не сидить на місці - лише нещодавно телеведуча повернулася з насиченого сімейного відпочинку з чоловіком і дочкою в Мексиці, де вона насолодилася купанням в океані, вивчила місцеву кухню і природу і вигуляла курортні луки. А повернувшись до Києва, одразу приступила до роботи . Маша стала ведучою церемонії нагородження ELLE STYLE AWARDS 2019 і захопила появою в розкішному напівпрозорому платті ніжного персиково-бежевого відтінку. Зараз же невгамовна знаменитість і зовсім знаходиться в Африці!
Єфросиніна вирушила на саміт ООН по проблемам населення планети, прав жінок та їх захисту від насильства, який проходив у столиці Кенії Найробі. Вона виступила там на сцені і розповіла, як з цим справи в Україні. А потім вирішила відправитися на одну з головних розваг Африки - на фотосафарі в національний парк.
Однак, як зізналася ведуча на своїй сторінці в Instagram, її чекало жорстоке розчарування. За п'ять годин трясіння в незручному авто вони побачили дуже мало тварин. Маша опублікувала селфи з машини на тлі зебр, що пасуться неподалік. Для прогулянки знаменитість обрала джинсову сорочку, зібрала волосся в хвіст і не забула про сонцезахисні окуляри.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Хочете дізнатися, що таке разводняк для туристів - їдьте в національний парк Найробі. Жопа зебри - це найкраще, що ми побачили за п'ять годин тарахтіння по пустирях", - з притаманним їй гумором прокоментувала Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники поспішили прокоментувати нові фото теледіви, зазначивши, що їй личить Африка.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила стильним образом з шкіряними штанами.