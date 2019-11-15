ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 09:46
Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча залишилася розчарована і назвала це "разводняком для туристів"

Маша Єфросиніна не сидить на місці - лише нещодавно телеведуча повернулася з насиченого сімейного відпочинку з чоловіком і дочкою в Мексиці, де вона насолодилася купанням в океані, вивчила місцеву кухню і природу і вигуляла курортні луки. А повернувшись до Києва, одразу приступила до роботи . Маша стала ведучою церемонії нагородження ELLE STYLE AWARDS 2019 і захопила появою в розкішному напівпрозорому платті ніжного персиково-бежевого відтінку. Зараз же невгамовна знаменитість і зовсім знаходиться в Африці!

Єфросиніна вирушила на саміт ООН по проблемам населення планети, прав жінок та їх захисту від насильства, який проходив у столиці Кенії Найробі. Вона виступила там на сцені і розповіла, як з цим справи в Україні. А потім вирішила відправитися на одну з головних розваг Африки - на фотосафарі в національний парк.

Однак, як зізналася ведуча на своїй сторінці в Instagram, її чекало жорстоке розчарування. За п'ять годин трясіння в незручному авто вони побачили дуже мало тварин. Маша опублікувала селфи з машини на тлі зебр, що пасуться неподалік. Для прогулянки знаменитість обрала джинсову сорочку, зібрала волосся в хвіст і не забула про сонцезахисні окуляри.

Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочете дізнатися, що таке разводняк для туристів - їдьте в національний парк Найробі. Жопа зебри - це найкраще, що ми побачили за п'ять годин тарахтіння по пустирях", - з притаманним їй гумором прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в КеніїМаша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники поспішили прокоментувати нові фото теледіви, зазначивши, що їй личить Африка.

  • Як же Вам йде Африка!!! Завжди знала, що нашому типажем жінок цей континент підходить, якийсь він дикий, не схожий на інші.
  • Так це ж дикі звірі - можуть вискочити звідки не кликали, а вдень вони сплять і прячуться в траві або на дереві.
  • Жесть
  • Жопа зебри - не найгірший варіант
  • Треба було випити і жопи були б не такими жопами!))))
  • Машенька, на цьому фото ви схожі на Меган Маркл
  • Мась ну теж непогано ))))
  • Відразу згадалося "Окуляри том форд, ще є питання?"
  • Машенька, ти просто агонь ! Ну так смішно і точно описала, плюс ця фотка... Не, ти зробила мій день )))
  • головне на позитиві))))
  • Жора зебри, рівносильно бегемотові в зоопарку. Всі знають,що він є,а мало хто бачить)

Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила стильним образом з шкіряними штанами.

Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті "Так і не взяв!" Єфросиніна емоційно висловилася про незвичайний досвід в Мексиці
Новини України Маша Єфросинінаотдых
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся