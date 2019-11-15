Маша Єфросиніна поділилася емоціями від поїздки в сафарі-парк в Кенії

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча залишилася розчарована і назвала це "разводняком для туристів"

Маша Єфросиніна не сидить на місці - лише нещодавно телеведуча повернулася з насиченого сімейного відпочинку з чоловіком і дочкою в Мексиці, де вона насолодилася купанням в океані, вивчила місцеву кухню і природу і вигуляла курортні луки. А повернувшись до Києва, одразу приступила до роботи . Маша стала ведучою церемонії нагородження ELLE STYLE AWARDS 2019 і захопила появою в розкішному напівпрозорому платті ніжного персиково-бежевого відтінку. Зараз же невгамовна знаменитість і зовсім знаходиться в Африці!

Єфросиніна вирушила на саміт ООН по проблемам населення планети, прав жінок та їх захисту від насильства, який проходив у столиці Кенії Найробі. Вона виступила там на сцені і розповіла, як з цим справи в Україні. А потім вирішила відправитися на одну з головних розваг Африки - на фотосафарі в національний парк.

Однак, як зізналася ведуча на своїй сторінці в Instagram, її чекало жорстоке розчарування. За п'ять годин трясіння в незручному авто вони побачили дуже мало тварин. Маша опублікувала селфи з машини на тлі зебр, що пасуться неподалік. Для прогулянки знаменитість обрала джинсову сорочку, зібрала волосся в хвіст і не забула про сонцезахисні окуляри.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Хочете дізнатися, що таке разводняк для туристів - їдьте в національний парк Найробі. Жопа зебри - це найкраще, що ми побачили за п'ять годин тарахтіння по пустирях", - з притаманним їй гумором прокоментувала Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники поспішили прокоментувати нові фото теледіви, зазначивши, що їй личить Африка.

Як же Вам йде Африка!!! Завжди знала, що нашому типажем жінок цей континент підходить, якийсь він дикий, не схожий на інші.

Так це ж дикі звірі - можуть вискочити звідки не кликали, а вдень вони сплять і прячуться в траві або на дереві.

Жесть

Жопа зебри - не найгірший варіант

Треба було випити і жопи були б не такими жопами!))))

Машенька, на цьому фото ви схожі на Меган Маркл

Мась ну теж непогано ))))

Відразу згадалося "Окуляри том форд, ще є питання?"

Машенька, ти просто агонь ! Ну так смішно і точно описала, плюс ця фотка... Не, ти зробила мій день )))

головне на позитиві))))

Жора зебри, рівносильно бегемотові в зоопарку. Всі знають,що він є,а мало хто бачить)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила стильним образом з шкіряними штанами.