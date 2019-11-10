Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла про насичений тиждень після відпустки

Маша Єфосиніна звикла виглядати привабливо не тільки в робочій обстановці і під час виходів у світ, але і вдома. Телеведуча обожнює зручну і красиву домашній одяг, причому навіть вирішила створити власний бренд. Курортні луки ведучої заслуговують окремої уваги. Наприклад, під час нещодавнього відпочинку в Мексиці вона красувалася на узбережжі в розкішних довгих сукнях-вишиванках і блищала в трендових купальниках. По приїзду в Київ, теледіва з головою поринула в роботу, про що оригінально повідомила зі сторінки в Instagram.

У короткому ролику Маша скидає з плечей затишний халатик молочного кольору під яким видніється коротке чорне плаття-сарафан. Вона підняла стильну маску для сну, на губах грає легка посмішка.

"В двох секундах про те, як проходили мої п'ять робочих днів після відпустки", - оригінально підписала Маша ефектне відео.

Коментатори оцінили спокусливий домашній образ Маші. Вони скупали ведучу в щирих компліментів.

Прекрасна

Машуня, ви красуня. Класний халатик

Шикарна жінка

Яке плаття

Краса!

Чарівна жінка!

Фантастична жінка!

Яка ж ви приголомшлива

Ви – неймовірна

Скріншот коментарів

До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенном кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.

По прильоту додому, Маша Єфросиніна приголомшила своїм виходом у світ – вона стала ведучою церемонії нагородження від відомого глянцю і блищала в розкішній довгій сукні.