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Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.11.2019 - 17:29
Неймовірна! Спокуслива Єфросиніна захопила пікантним відео в халаті
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла про насичений тиждень після відпустки

Маша Єфосиніна звикла виглядати привабливо не тільки в робочій обстановці і під час виходів у світ, але і вдома. Телеведуча обожнює зручну і красиву домашній одяг, причому навіть вирішила створити власний бренд. Курортні луки ведучої заслуговують окремої уваги. Наприклад, під час нещодавнього відпочинку в Мексиці вона красувалася на узбережжі в розкішних довгих сукнях-вишиванках і блищала в трендових купальниках. По приїзду в Київ, теледіва з головою поринула в роботу, про що оригінально повідомила зі сторінки в Instagram.

У короткому ролику Маша скидає з плечей затишний халатик молочного кольору під яким видніється коротке чорне плаття-сарафан. Вона підняла стильну маску для сну, на губах грає легка посмішка.

"В двох секундах про те, як проходили мої п'ять робочих днів після відпустки", - оригінально підписала Маша ефектне відео.

Коментатори оцінили спокусливий домашній образ Маші. Вони скупали ведучу в щирих компліментів.

  • Прекрасна
  • Машуня, ви красуня. Класний халатик
  • Шикарна жінка
  • Яке плаття
  • Краса!
  • Чарівна жінка!
  • Фантастична жінка!
  • Яка ж ви приголомшлива
  • Ви – неймовірна

Скріншот коментарів

До речі, під час поїздки в Мексику Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галлюциногенном кактусі і поділилася відчуттями після її вживання.

По прильоту додому, Маша Єфросиніна приголомшила своїм виходом у світ – вона стала ведучою церемонії нагородження від відомого глянцю і блищала в розкішній довгій сукні.

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Новини України Маша Єфросиніна
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