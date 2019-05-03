Вся сім'я в зборі: Вікторія Бекхем показала зворушливі фото з дня народження Девіда

Фото: Девід Бекхем з сім'єю (instagram.com/davidbeckham)

Знаменитий футболіст відсвяткував 2 травня своє 44-річчя

Вікторія та Девід Бекхеми пережили різне, не обійшлося і без труднощів і скандалів, проте ось уже 20 років вони разом і продовжують бути одним з прикладів справжньої міцної сім'ї, сповненої кохання. Колишній футболіст і співачка, а нині також дизайнер виховують чотирьох чарівних дітей, старший з яких, Бруклін, вже і сам завів дівчину. Днями, 2 травня, Девіду виповнилося 44 роки і в честь такої події уся сім'я зібралася разом, щоб відсвяткувати.

На своїй сторінці в Instagram Вікі поділилася зворушливими сімейними фото. Судячи по знімках, торжество проходило в ресторані. На першому кадрі подружжя сидять в обнімку за накритим столом в оточенні всіх чотирьох дітей - Брукліна, Ромео, Круза і маленької Харпер.

"Сімейна вечеря в честь дня народження Девіда", - написала Бекхем.

Фото: Девід і Вікторія Бекхеми з дітьми (instagram.com/victoriabeckham)

Вона також опублікувала ще два фото - на одному щасливий іменинник зображений з коханою донькою. Харпер обняла батька за шию і ніжно притиснулася до нього.

"Мені здається, вона його любить. З днем народження, Девід!" - з гумором прокоментувала Вікторія.

Фото: Девід Бекхем з донькою Харпер (instagram.com/victoriabeckham)

На третьому знімку сини зіркової пари позують в обнімку і задоволено посміхаються.

Фото: Ромео, Бруклін і Круз Бекхеми (instagram.com/victoriabeckham)

Судячи по відео в instagram-сторіс Вікторії, на вечері також були присутні і батьки її і Девіда.

Шанувальники прийшли в захват від милих фото і відзначили в коментарях, що вони дуже гарна сім'я і виглядають дуже щасливими, а також приєдналися до привітань Девіду.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем привітала чоловіка з днем народження милим фото, на якому вони тримаються за руки. На знімку явно виділяється слово "Вікторія", витатуйоване на руці Девіда, і обручка на пальці Вікі.

"З днем народження, Девід! Ти наше все. Ми так тебе любимо, Цілуємо...", - написала дизайнер.

Раніше до дня народження Вікторії Бекхем ми писали 10 уроків краси ікони стилю.

Також до цього Вікторія Бекхем показала улюблені моделі суконь з нової капсули.