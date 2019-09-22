Вся в маму! Струнка дочка Олі Полякової в купальнику захопила фігурою

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка розповіла про улюбленому пори року

Дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова пробує свої сили в модельному бізнесі, правда, їй не чужа і ц– вона професійно займається вокалом і встигла виступити на декількох концертах. Влітку дівчинка провела час у модельному таборі в Греції та Україні. Вдома ж вона посилено займається спортом зі своєю зірковою мамою під керівництвом тренера. Результати її зусиль можна оцінити на фото в купальнику, які Маша опублікувала в Instagram.

Так, дівчинка відображена в суцільному купальнику оливкового відтінку. На верх вона накинула трендову баску-спідницю з великими кишенями.

Маша розпустила довгі розкішні локони, а її макіяж в стилі нюд був максимально природним і непомітним. Вона майстерно позувала перед камерою, закривши очі і підставивши обличчя сонцю.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Хто скучив за літом, поставте +, а хто хоче зиму -. Давайте перевіримо, кого більше. Особисто я +", - підписала вона сонячні кадри.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Серед підписників дочки співачки виявилося більше теплолюбних фолловерів. Не обійшлося і без компліментів для стрункої починаючої зірки.

Красуня

Чарівна Машуля

Ой, яка гарна дівчинка

Очаровашка

Ти гарнюня

Довгонога, вся в маму!

Волосся і ноги просто

Дуже красива!

Скріншот коментарів

Раніше Маша Полякова поділилася кадрами сімейної прогулянки по історичній частині Львова. Поки мама готувалася до концерту, дівчинка вирушила на променад з татом.

Раніше Оля Полякова показала фото зі Львова, на якому позує на даху Ратуші і насолоджується видом на місто з висоти.