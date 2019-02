Вся в маму: дочка Віри Брежнєвої вразила співочим талантом

Соня Кіперман і Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Юна модель вирішила спробувати свої сили і у вокалі

Старша донька популярної співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман - талановита і різнобічна дівчина. Вона вже пробувала свої сили в модельному бізнесі, і досить успішно, а також навчалася акторській майстерності. Тепер же Соня, судячи з усього, вирішила піти по стопах зіркової мами і похвалилася ще і співочим талантом.

На своїй сторінці в Instagram юна красуня опублікувала фрагмент відео, на якому вона виконує пісню Daniel Caesar "Japanese Denim".

"Something new and kinda scary", - написала Кіперман, що перекладається як "Щось нове і трохи лякає".

Відео: (instagram.com/sonyaxkiperman)

Пізніше дочка артистки виклала повну версію пісні у своєму виконанні.

Знаменита мама поки ніяк не відреагувала на спів Соні, проте шанувальникам воно довелося дуже до душі. Користувачі мережі пишуть, що у неї дуже гарний голос і закликають продовжувати займатися музикою і виступати на сцені разом з мамою.

"Який голос!", "Так гарно і чуттєво", "Дуже гарний голос! keep it up!", "Соня, у тебе дуже гарний голос) Тобі потрібно бути поруч з мамою на сцені:)", "Ніжний голос))) займайся музикою", "Соня, вітаю з новим захопленням))) тепер чекаємо хіт вже від тебе!" - відзначають фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyaxkiperman)

Зазначимо, що Кіперман живе і навчається в США.

Відео: РБК-Україна