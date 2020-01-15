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Яскрава і щаслива: дочка Полякова показала трендовий стріт-стайл образ в Нью-Йорку

Lite » Мода 15.01.2020 - 16:31
Яскрава і щаслива: дочка Полякова показала трендовий стріт-стайл образ в Нью-Йорку
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина пройшлася по "Великому яблуку" в модному пуховику

Оля Полякова разом з дочками Марією і Алісою відправилася в США. Спочатку зіркова сім'я встигла відпочити на пляжі у Маямі і навіть відвідати віллу легендарного Версаче, а потім артистка повернулася до роботи і вирушила у концертний тур. Поки співачка виступає перед американськими шанувальниками, її старша донька Маша насолоджується вивченням Нью-Йорка – міста контрастів. Так, дівчина опублікувала яскраве фото серед неонових вивісок у вечірньому "Великому яблуці".

Маша позує в яскраво-жовтій куртці-пуховику з об'ємним коміром і великими чорними нашивками-написами. До речі, пуховики насиченої палітри відтінків – це зимовий тренд, який показали на подіумах Balenciaga, Chanel і Dries Van Noten, а також Vetements. Вона доповнила образ джинсами і класичною сумочкою через плече.

"Маленьке сонце вночі", - підписала англійською серію кадрів Маша.

Яскрава і щаслива: дочка Полякова показала трендовий стріт-стайл образ в Нью-Йорку

Яскрава і щаслива: дочка Полякова показала трендовий стріт-стайл образ в Нью-Йорку

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях підписники дівчини оцінили її модний образ, навіть бабуся юної модниці, Світлана, також відзначилася під постом. "Гарної подорожі і радісних вражень", - побажала вона онучці.

  • Красуня
  • Гарна дівчинка
  • Бомбовская курточка
  • Красуня
  • Знаменитостей вже зустріла?
  • Гарненька. Видно,що добра і чудово вихована
  • Яка ти гарна
  • Вау,Вау, Вау

Скріншот коментарів

Раніше Маша Полякова зачарувала ніжним сонячним фото з Майамі. До речі, під час пробіжки біля океану дівчині стало недобре – вона зізналася, що таке з нею трапляється не в перший раз.

"Мамина красуня": дочка Олі Полякової зарядила новорічним настроєм "Бомбіта": дочка Полякової похвалилася ідеальною фігурою в спортзалі
Новини України Маша Полякова
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