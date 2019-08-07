ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вся в білому і з квітами: Лілія Подкопаєва розбурхала мережа натхненним зверненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 16:57
Вся в білому і з квітами: Лілія Подкопаєва розбурхала мережа натхненним зверненням
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка підкорила ніжним образом

Українська спортсментка і Олимпийкая чемпіонка Лілія Подкопаєва звикла не часто балувати своїх шанувальником постав в Instagram. Гімнастка чекає появи на світ малюка від свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубінського та знаходиться на останніх строках вагітності. Вона вже виховує двох дітей – пребагато сина Вадима та дочка Каолін від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Протягом своєї вагітності спортсменка публікувала фото в ніжних образах і ділилася з підписниками філософськими думками про життєві цінності. Свіжий пост на сторінці в Instagram Лілії не став винятком.

Гімнастка відображена в білосніжному подовженому піджаку з величезним букетом білих троянд у руках. Її волосся гладко акуратно зачесане назад і зібране у хвіст. У яскравому, але елегантний макіяж акцент зроблений на губи, а з аксесуарів – лише стримані сережки-пуссети.

Вся в білому і з квітами: Лілія Подкопаєва розбурхала мережа натхненним зверненням

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Якщо стоїть вибір між "так" або "ні", вибирайте "так"! Зробіть це. Поцілуйте, обійміть, доженіть, зустріньтеся, скажіть. І нехай вийде дурниця, зате хоч спробували. Д. Д", - залишила вона мотивуючий текст під ніжним фото, додавши загадкові ініціали.

В коментарях до фото більшість шанувальників погодився з твердженням Лілії, правда, знайшовся привід для дискусії. Також фоловери в один голос зазначали, що гімнаста виглядає приголомшливо.

  • Яка Ви красива
  • Красива
  • Шикарна!
  • Ніжна, як і ці білі троянди.
  • Неперевершена
  • Gorgeous
  • Син запитав: тато, мені одружуватися чи ні? Батько відповів: Ні. Чому? Запитав син. - Тому що ти про це питаєш. Так що, шановна Ліля, ваше вислів суперечить віковій мудрості.
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва підкорила виходом у світ в стильній блузці-вишиванці.

Раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжним фото в білосніжному вбранні на останніх місяцях вагітності.

Шикарна леді: вагітна Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками на яхті "Бути безглуздим": вагітна Лілія Подкопаєва надихнула "золотою" мотивацією
Новини України Лилия Подкопаева
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся