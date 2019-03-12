Всесвітньо відома українська модель зізналася, що одягалася в секонд-хенді

Відповідаючи на запитання підписників Алла Костромічева зробила несподіване зізнання

Модель и судья шоу "Топ- модель по-украински" Алла Костромичева в своем Instagram запустила челлендж с вопросами от пользователей. Знаменитость открыла личные секреты и дала советы начинающим манекенщицам.

Стройная Алла, которая совмещает подиумную карьеру с воспитанием маленького сына, призналась что ее параметры сейчас составляют 84-62-91 при росте 179 см. А еще она ответила, как она относиться к секонд-хенду.

Фото: (instagram.com/alla)

"Очень положительно! В подростковом возрасте, когда не было денег, мы с друзьями одевались на "сэшках" и одевались очень стильно. Тогда это выглядело просто, как кучи одежды в полуподвальных помещениях. Мы шутили: "Кто глубже копается — то лучше одевается". Сейчас продаю и покупаю вещи в комессионках. В NY они очень популярны. Теперь уже по другим причинам — забота о планете", - призналась звезда подиумов.

Стоит отметить, что Аллу Костромичеву отличает особый стиль, она предпочитает простые и элегантные вещи для повседневной носки, а на выход может надеть нечто экстра-трендовое.

Фото: (instagram.com/alla)

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