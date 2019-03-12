Всесвітньо відома українська модель зізналася, що одягалася в секонд-хенді

Фото: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

Відповідаючи на запитання підписників Алла Костромічева зробила несподіване зізнання

Модель і суддя шоу "Топ - модель по-українськи" Алла Костромічева в своєму Instagram запустила челлендж з питаннями від користувачів. Знаменитість відкрила особисті секрети і дала поради манекенницям-початківцям.

Струнка Алла, яка поєднує подіумну кар'єру з вихованням маленького сина, зізналася, що її параметри зараз складають 84-62-91 при зрості 179 см. А ще вона відповіла, як вона ставитися до секонд-хенду.

Фото: (instagram.com/alla)

"Дуже позитивно! У підлітковому віці, коли не було грошей, ми з друзями одягалися на "сешках" і одягалися дуже стильно. Тоді це виглядало просто, як купи одягу в напівпідвальних приміщеннях. Ми жартували: "Хто глибше копається краще одягається". Зараз продаю і купую речі в комессионках. В NY вони дуже популярні. Тепер вже з інших причин — турбота про планету", - зізналася зірка подіумів.

Варто відзначити, що Аллу Костромичеву відрізняє особливий стиль, вона віддає перевагу простим та елегантним речам для повсякденного носіння, а на вихід може надіти щось екстра-трендове.

Фото: (instagram.com/alla)

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