"Лише б не кричав": Топалов показав, як вони з Тодоренко розважають сина (відео)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак поділився смішним відео з відпочинку в Туреччині

Нещодавно Регіна Тодоренко і Влад Топалов влаштували першу сімейну відпустку разом з п'ятимісячним синочком Михайлом - вони всі разом вирушили відпочивати в Туреччину. Зіркова пара з задоволенням ділилась в мережі фото і навіть відео з відпустки, розповідаючи, як вони проводять час і про особливості подорожей з маленькою дитиною. На своїй сторінці в Instagram співак поділився смішним відео з дружиною і сином.

На ньому він показав, як вони з Регіною розважали малюка, щоб він не плакав. Міша сидить в колясці, а мама з татом танцюють перед ним і наспівують мелодію. При цьому телеведуча, одягнена в шорти і короткий топ, заразливо сміється. Після чого обидва нахиляються ближче до синочка і тато йому щось розповідає.

"Просто смішне відео))) тато з мамою розважають! Як можуть) лише б Урса не кричав", - прокоментував Топалов.

Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов із сином Михайлом (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники зворушилися від такого милого ролика і зазначили, що Влад і Регіна - чудові батьки, до того ж дуже позитивні.

"Комусь пощастило з батьками"

"Які ви класні"

"Які веселі батьки і дитина буде добрий і веселий, добрий"

"Які ж ви милаааахи смішні))))) люблю вас)))"

"Раз 10 подивилася, так виглядає щастя"

"Прості, милі, добрі, веселі, відкриті...Ви чудова пара!!! Тьху, тьху...!)"

"Які ви чудові!! Дивишся на Вас і настрій відразу піднімається. Настоящия сонячна, добра родина. Величезного Вам і нескінченного щастя!!!"

"Які ви позитивні, так приємно дивитися на вас і головне, що батьки на одній хвилі"

"Які ви прикольні"

"Обожнюю ваші спільні знімки і відео"

"Класно, люди просто насолоджуються батьківством! От би всі батьки були такі"

"Ви класні!!! Здоров'я вашому Ведмежаті, а вам спокійних ночей!!!"

"Ви офігенний батьки і дуже класна пара"

Нагадаємо, раніше Влад Топалов поділився зворушливим відео з сином. Співак показав, як вміє заспокоювати малюка.

До речі, Влад Топалов оригінально привітав Тодоренко зі святом - Днем матері, який відзначався 12 травня. Музикант заявив: "Ну і монстра ми з тобою створили, Регіна".

Також Регіна Тодоренко в купальнику різко відповіла критикам, які звинуватили її у зловживанні "Фотошопом".