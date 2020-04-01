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У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 13:29
У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка закликала використовувати час, що з'явився, для занять спортом вдома

Настя Каменських - діяльна натура, та під час карантину і сама не сумує і шанувальників своїх встигає розважати. Співачка влаштовує концерти в прямому ефірі, ділиться збірками цікавих книг і фільмів, проводить онлайн тренування кожен день і навіть вчить секретам красивого макіяжу. Вона закликає зберігати позитивний настрій і знаходити плюси в будь-якій ситуації.

Наприклад, під час карантину можна використовувати час, що з'явився, для того, щоб зайнятися спортом - звичайно ж, вдома. Настя ж готова активно допомагати своїми порадами і відео тренувань, в яких вона показує, як опрацьовувати різні ділянки тіла і м'язи.

Каменських супроводила публікацію милими фото, на яких вона зображена в яскравому помаранчевому свитшоті і з високим хвостом на голові.

У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я вірю в баланс Всесвіту, баланс чорного і білого. І що в кожній події потрібно знаходити щось хороше. Зараз у нас є більше часу. Наприклад, час, який у нас йшов на переїзд на роботу - тепер можна використовувати на спорт. Ті, хто сьогодні займався зі мною на онлайн-тренуванні, ви великі молодці! Я вас цілую і обіймаю (на відстані, звичайно ж)", - поділилася своїми думками і зарядом позитиву зірка.

У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)


Фолловери дякують Насті за мотивацію та ефективні тренування та не забувають залишати компліменти її красі.

  • Ця тренування була просто вогонь, так я ще й від понеділок не відійшла
  • Мені подобаються обидва фото!!!
  • Красуня
  • Яка ти красива
  • Мені дві подобаються, а ти взагалі на всіх фото красуня
  • Обидві фотографії кльові. Була дуже крута тренування. Спасибі
  • Анастасія ви погарнішали, заміжжя пішло Вам на користь, пора думати про маленьку Настуню))))
  • Така куклеша. Просто Лапочка
  • Ви прекрасні на всіх фото
  • Настя, дякую за тренування!!! Сьогодні було дуже складно!! Але як круто тепер
  • Мені 1. дякую за тренування, з Вами займатись одне задоволення. дякую, що допомагаєте ставати кращими

У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських потішила музичним "карантинним" скетчем в домашній обстановці - артистка на 5 мовах звернулася до своїм шанувальникам і закликала сидіти вдома.

Легкий і красивий: Настя Каменських поділилася особистими секретами ефектного макіяжу Якщо на вихідних щось подхрумали: Каменських провела тренування жиросжигающую
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