У всьому знаходити добре: чарівна Настя Каменських зарядила позитивом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Артистка закликала використовувати час, що з'явився, для занять спортом вдома

Настя Каменських - діяльна натура, та під час карантину і сама не сумує і шанувальників своїх встигає розважати. Співачка влаштовує концерти в прямому ефірі, ділиться збірками цікавих книг і фільмів, проводить онлайн тренування кожен день і навіть вчить секретам красивого макіяжу. Вона закликає зберігати позитивний настрій і знаходити плюси в будь-якій ситуації.

Наприклад, під час карантину можна використовувати час, що з'явився, для того, щоб зайнятися спортом - звичайно ж, вдома. Настя ж готова активно допомагати своїми порадами і відео тренувань, в яких вона показує, як опрацьовувати різні ділянки тіла і м'язи.

Каменських супроводила публікацію милими фото, на яких вона зображена в яскравому помаранчевому свитшоті і з високим хвостом на голові.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Я вірю в баланс Всесвіту, баланс чорного і білого. І що в кожній події потрібно знаходити щось хороше. Зараз у нас є більше часу. Наприклад, час, який у нас йшов на переїзд на роботу - тепер можна використовувати на спорт. Ті, хто сьогодні займався зі мною на онлайн-тренуванні, ви великі молодці! Я вас цілую і обіймаю (на відстані, звичайно ж)", - поділилася своїми думками і зарядом позитиву зірка.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

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Фолловери дякують Насті за мотивацію та ефективні тренування та не забувають залишати компліменти її красі.

Ця тренування була просто вогонь, так я ще й від понеділок не відійшла

Мені подобаються обидва фото!!!

Красуня

Яка ти красива

Мені дві подобаються, а ти взагалі на всіх фото красуня

Обидві фотографії кльові. Була дуже крута тренування. Спасибі

Анастасія ви погарнішали, заміжжя пішло Вам на користь, пора думати про маленьку Настуню))))

Така куклеша. Просто Лапочка

Ви прекрасні на всіх фото

Настя, дякую за тренування!!! Сьогодні було дуже складно!! Але як круто тепер

Мені 1. дякую за тренування, з Вами займатись одне задоволення. дякую, що допомагаєте ставати кращими

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських потішила музичним "карантинним" скетчем в домашній обстановці - артистка на 5 мовах звернулася до своїм шанувальникам і закликала сидіти вдома.