"Донецьк, Луганськ, море": актор "Кварталу 95" звернувся до українців з емоційною промовою

Відео: Привітання з Новим роком від зірки "Кварталу 95" Олександра Пікалова (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Поганий той артист, що відзначає Новий рік не на роботі, переконаний знаменитий український актор і автор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов. Він, Валерій Жидков та всі їхні колеги по "Кварталу" новорічну ніч зустрінуть на роботі, як і багато років поспіль.

Про це Олександр Пікалов розповів у коментарі для RBC-Lite. Актор поділився планами на 2019-й рік та привітав українців зі святами у перерві між записом новорічного "Кварталу", який вже зовсім скоро українці побачать в ефірі телеканалу "1+1" 31 грудня.

В новорічну ніч – тільки робота

Вже багато років поспіль команда "Кварталу 95" проводить Новий рік на роботі. Для артистів це завжди "гаряча" пора, під час якої графік виступів щільно розписаний. Зазвичай вони відпочивають вже пізніше, коли після шумних свят мине кілька днів або тижнів.

У коментарі для RBC-Lite Олександр Пікалов зізнався, що для нього важливіше Різдво, ніж Новий рік. Загалом він позитивно ставиться до всіх свят, які активно відзначають в Україні.

Фото: Олександр Пікалов (kvartal95.com)

А ось новорічну ніч актор вже давно сприймає як суто робочий процес, а не день, коли потрібно кудись їхати на відпочинок або проводити час вдома.

"Поганий той артист, що відзначає Новий рік не на роботі", - коментує актор.

Він зізнався, що для нього важливе і католицьке Різдво 25 грудня, яке цього року зробили вихідним днем, і Різдво за православними традиціями 7 січня.

"Я ж справжній українець! Свята – ну як же свята не святкувати!" – каже він.

"Без сміху, без посмішок, не буде нічого!"

Втім, навіть після Нового року "Квартал 95" продовжить активно працювати.

Олександр Пікалов нагадав, що 3 січня студія у повному складі поїде на фестиваль "Весело", що проходитиме на польському гірськолижному курорті Арламув. Для цього актори вже готують свої як нові, так і кращі номери, що вже давно запам’яталися глядачам.

"Будемо працювати, працювати, і ще раз працювати! А потім – тиждень відпочинку. Після тижня відпочинку ми знову приступимо до роботи. Зокрема, до написання жартів "Жіночого Кварталу". Це моє улюблене гумористичне шоу. Та і загалом робота у нас дуже гарна!" - поділився актор.

Що Олександр Пікалов бажає українцям у Новому 2019 році?

"Українцям всі бажають миру. Я теж бажаю миру, але через перемогу. Злагоди, щастя і більше посмішок. Тому що так страшнувато трошки зараз. Але все буде добре! Тільки сміятись! Тому що без сміху, без жартів, без посмішок, не буде нічого", - каже актор.

"Не треба надіятися, треба жити!"

У 2018-му році у "Кварталу" була маса успішних проектів. Зокрема, запустився "Жіночий Квартал", жарти до якого пише в тому числі й сам Пікалов. Також активно відбувалися зйомки і гумористичного шоу "Ліга Сміху".

Але на питання про те, яким був 2018-й рік для Олександра Пікалова і "Кварталу 95", актор в першу чергу згадав події, які сколихнули всю країну.

На жаль, в країні досі йде війна, а українські кораблі Росія захопила в Азовському морі. Тому, за словами актора, рік був складний. Але завершити побажання він вирішив на позитивній ноті.

"Але будемо жити! Не треба надіятися, треба жити! Всіх з Новим роком!" - підкреслив актор.

Нагадаємо, раніше співачка Настя Каменських привітала українців з Новим роком.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував можливість висування в президенти України.

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