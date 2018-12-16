"Всі дуже сміялися": Дорофєєва зізналася в складності зйомок із Зеленським

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка не знала, що грає коханку

Популярна українська співачка і актриса Надя Дорофєєва розповіла, як проходили зйомки романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Я не знала, що я граю коханку. Я вважала, що ми живемо у цивільному шлюбі, а він мені обіцяв розлучитися і обіцяв-обіцяв. І я вже знайомила зі своїми батьками, а мій коханий не дуже добре зі мною надходив. Ви все побачите", - сказала вона.

Скріншот

Більш того, Дорофєєва розповіла про найбільш складному етапі зйомок.

"Найскладнішим моментом було, коли мені за п'ять хвилин до того, як я зайшла в кадр, мені змінили текст повністю. І мені потрібно було говорити японські назви: "нігірісі хугасе", "нігірісі какунсе", "нігірусі когасе", а я говорила в кадрі: "козака", і всі дуже сміялися", - підкреслила вона.

Скріншот

Нагадаємо, раніше Дорофєєва похвалилася look-му в пастельних тонах. Шанувальники виконавиці навіть назвали її "Міс Світу".

Також відзначимо, що раніше ONUKA представила нову пісню під назвою ХАЩІ.

Надя Дорофєєва — солістка групи "Час і Скло": цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)