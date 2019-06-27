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Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.06.2019 - 15:26
Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських здивувала в перший же день зйомок X-Фактора

Настя Каменських приємно порадувала свою багатотисячну армію шанувальників, показавши дійсно "спекотне" фото. Зазначимо, що українська співачка стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу X-Фактор. До речі, судити гостей шоу разом з Каменських також будуть: Оля Полякова, Андрій Данилко та італійський оперний співак Алессандро Сафіна!

Нещодавно відбулася презентація нового шоу, під час якої також представили четвірку журі. І Настя Каменських постала в самому вигідному для себе світлі! Співачка продемонструвала свій чудовий і дуже сексуальний образ для проекту.

Так, перед камерами Каменських блиснула в екстремально відвертій сукні практичний тілесного кольору – як раз під загар Насті. Звичайно ж, сукня вигідно підкреслює чарівні округлості виконавиці, а особливо – зону декольте.

Крім того, сама Настя спеціально стала в таку позу, щоб якнайкраще продемонструвати свої "пікантності". Образ Насті довершують лаконічні золоті прикраси. Волосся розпущене.

Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Спокуслива Настя Каменських (фоп: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті прийшли в захват від її нового образу:

  • "Незаконно бути такою гарною, але ти молодець закону дотримуєшся!"
  • "Господи, яка ж красива! Краса країни!"
  • "Настуню, ти виглядаєш просто супер!"
  • "Ви така класна, Анастасія!"
  • "Шикарна!"
  • "Перебір. Але плаття гарне!"
  • "Бліін, яка ж вона гаряча!"
  • "Розцвіла ще більше)"
  • "Тепер не тільки попа як у Кім, але і одяг. Але виглядає не менш сексуально!"
  • "Як завжди, НЕПЕРЕВЕРШЕНА!"

Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Незаконна краса: Настя Каменських приголомшила глибиною декольте

Члени журі нового сезону X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше грячая Каменських в шкіряному комбінезоні полонила нескінченними ногами. Співачка показала стрункі форми!

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських показали спільне фото і обмінялися романтичними посланнями.

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