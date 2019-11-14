"Всі це бачать": Оля Цибульська втомилася від домислів про батька свого сина

Відома співачка Оля Цибульська лише нещодавно познайомила українців зі своїм сином Нестором, на що зважувалася цілих чотири роки. А от чоловіка зірка досі тримає в таємниці. Це і спонукало фанів активно висловлювати власні здогадки стосовно батька хлопчика. Втім, Оля не очікувала, що все піде настільки далеко.



В новому випуску свого YouTube-шоу #безпарОЛЯ Цибульська зізналася Наталі Холоденко, що потерпає від постійного тиску підписників:



“Мені постійно пишуть, що в мене дитина від Дзідзьо. В мене тільки виходить фотка Нестора в instagram - одразу всі пишуть, що вони один в один і всі це все бачать”





Спочатку Оля старалася не реагувати на подібні повідомлення чи жартувати у відповідь, але з часом закривати очі все важче.



“Мене це чіпляє. Не скажу, що ображає, бо Дзідзьо - дуже красивий хлопець, від такого хлопця народити - це щастя, але у всього мають бути свої межі” - прокоментувала Цибульська.

Оля Цибульская и Наталья Холоденко

В instagram зірки справді немає жодного фото з сином, під яким хлопчика не порівнювали би з мегапопулряним співаком:

“Чёт сынок на Дзидзьо похож очень”

“Мені ваш синочок схожий на Дзідзьо”

“Так, це точно, це дзідзьовий”

“Как же малыш на Дзидзьо похож, прям как две капли воды!!!”

“Пацан вылитый Дзидзя…”

“Малюк дуже схожий на Михайла Хома”

“Синочку домалював бороду і вийшов Дзідзьо молодий”

“Син на Дзідзя схожий”

“Мне одной кажется, что её сын похож на Дзидзьо?))” - лише маленька частина з порівнянь під кожним фото.

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Напомним, ранее Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео.