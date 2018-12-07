Оля Цибульська пожартувала над колишнім: опубліковано відео

Оля Цибульська. Фото: Прес-служба

Українська співачка і ведуча поділилася веселим роликом

Оля Цибульська поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram смішним відео, в якому згадала про свого колишнього.

За словами артистки, молодий чоловік не вірив, що вона зможе досягти успіху в шоу-бізнесі, а тепер у неї півмільйона фоловерів і армія фанатів.

У ролику можна побачити, що молода мама Цибульська за 1 хвилину, не виходячи зі свого авто, встигла зварити борщ, заколисати дитину, зайнятися танцями і зробити зачіску.

Таким незвичайним відео співачка вирішила сказати "спасибі" своїм фанам в мікроблозі, а заодне утерти ніс колишньому.

Фанати оцінили такий подарунок від зірки і почали активно вітати її в коментарях.

"Оля, ви крута, весела, чарівна, неповторна, позитивна, мегаактивна супер-зірка!", "Переслухала багато разів, просто чарівний голос!", "Ти - найкраща", - пишуть фоловери.

Скріншот: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська розповіла, як ставиться до няням.

А також про те, що Цибульська зворушливо привітала сина з Днем народження.

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