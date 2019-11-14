ru
ua

"Все это видят": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Артистка призналась, что каждый день получает сотни сообщений о “подозрительном” сходстве ее сына с DZIDZIO

Известная певица Оля Цибульская только недавно познакомила украинцев со своим сыном Нестором, на что не решалась целых четыре года. А вот мужа звезда до сих пор держит в тайне. Это и побудило фанатов активно высказывать собственные догадки в отношении отца мальчика. Впрочем, Оля не ожидала, что все пойдет настолько далеко.

В новом выпуске своего YouTube-шоу #безпарОЛЯ Цибульская призналась Наталье Холоденко, что страдает от постоянного давления подписчиков:

Мне постоянно пишут, что у меня ребенок от Дзидзьо. У меня только получается фотка Нестора в instagram - сразу все пишут, что они один в один и все это все видят”



Сначала Оля старалась не реагировать на подобные сообщения или шутить в ответ, но со временем закрывать глаза все труднее.

“Меня это цепляет. Не скажу, что обижает, потому Дзидзьо - очень красивый парень, от такого парня родить - это счастье, но у всего должны быть свои пределы”, - прокомментировала Цибульская.

Оля Цибульская и Наталья Холоденко

В instagram звезды действительно нет ни одного фото с сыном, под которым мальчика не сравнивали бы с мегапопулряним певцом:

  • Чет сынок на Дзидзьо очень похож”
  • “Мне ваш сыночек похож на Дзідзьо”
  • “Да, это точно, это дзідзьовий”
  • “Как же малыш на Дзидзьо похож, прям как две капли воды!!!”
  • Пацан вылитый Дзидзя...”
  • Малыш очень похож на Михаила Хома”
  • “Сыночек пририсовал бороду и вышел Дзидзьо молодой”
  • “Сын на Дзидзя похож”
  • “Мне одной кажется, что ее сын похож на Дзидзьо?))” - только маленькая часть из сравнений под каждым фото

Скриншоты комментариев


Напомним, ранее Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео.

Стильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке Vogue Всегда первые: топ обложек, которые украшали Владимир и Елена Зеленские
Читать все новости