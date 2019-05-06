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Час назад: 52-річна Сальма Хайєк захопила молодістю і свіжістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 14:27
Час назад: 52-річна Сальма Хайєк захопила молодістю і свіжістю
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Актриса поділилася фото без макіяжу

Сальма Хайєк у свої 52 роки наочно доводить: виглядати свіжо і молодо можна в будь-якому віці. Кілька годин тому популярна актриса запостила на своїй Instagram-сторінці ще одне підтвердження своєї нев'янучої краси. Зірка лежить у ліжку в піжамі, на обличчі – ніякого макіяжу, волосся розкидане по подушці.

"Стан розуму – неділя", – написала вона. І додала пару хештегів, що говорять про те, що вона насолоджується вихідними і не використовує для фото косметики.

Сальма Хайєк

Чудова Сальма Хайєк (фото: instagram.com/salmahayek)

Шанувальники тут же оцінили її гладку шовковисту шкіру без єдиного натяку на в'янення і незмінно чіткі і чуттєві риси обличчя.

  • "Боже, яка гарна",
  • "Я заздрю твоєму чоловікові",
  • "Ти просто чудесна",
  • "Приваблива краса",
  • "Ох, Сальма, як же я тебе люблю",
  • "Люблю твою природну красу",
  • "Ти як і раніше, просто прекрасна",
  • "Найсексуальніша жінка в кіно",
  • "Ти виглядаєш так природно і так прекрасно...",
  • "Ви супержінка"...

До речі, сама Сальма на численні запитання щодо своєї вічної молодості відповідає коротко: вона не робить нічого особливого і тим більше не визнає пластику. Але зате мексиканська красуня – велика любителька здорового способу життя, корисних страв і правильного питного режиму. До речі, на її сторінці також можна знайти безліч рецептів корисних страв. Втім, в задоволеннях актриса також собі не відмовляє: без вина і десертів вона не уявляє свого життя. Ще один секрет її краси – вічна зайнятість і нескінченна любов до професії.

Сальма Хайєк

Час назад: 52-річна Сальма Хайєк захопила молодістю і свіжістю

Чудова Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, зараз актриса зайнята в зйомках нового фільму "Охоронець дружини кілера", де її партнерами виступають Семюел Л. Джексон і Райан Рейнольдс. Потрібно відзначити, що Сальма і Райан так здружилися за період роботи, що не можуть приховувати своїх теплих почуттів в мережі.

На сторінках обох артистів постійно з'являються все нові забавні знімки з жартівливими написами. А нещодавно Співачка написала: "Райан, я так за тобою сумую"... По всій видимості, актор, який нещодавно оголосив про те, що стане татом в 3-й раз, відлучився відвідати свою вагітну дружину – 31-річну актрису Блейк Лайвлі.

Нагадаємо, раніше Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику.

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